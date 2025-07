‘Spotify op Android Auto is zojuist stukken beter geworden’

Heb je een autorit op de planning met je vrienden of familie? Dan komen de nieuwe Spotify-functies in Android Auto goed van pas.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Auto vertaalt de apps op je smartphone prachtig naar het scherm in je auto. Sinds kort krijgen media-app meer vrijheid om nieuwe functies toe te voegen in de auto-software. Spotify maakt daar meteen gretig gebruik van. Jam, een handige functie om samen muziek te luisteren, wordt nu namelijk toegevoegd aan Android Auto.

Met Jam geef je jouw medepassagiers controle over je Spotify-afspeellijst in Android Auto. In de mediaspeler staat nu een Jam-knop, die zorgt dat er een QR-code in beeld komt. Wie deze scant, kan nummers afspelen, overslaan of toevoegen aan de wachtrij. Zo is er niet één passagier verantwoordelijk om alle roadtrip-hits op te zetten.

De Jam-functie voor de Android Auto-app van Spotify rolt nu uit, dus zorg dat je de app updatet via de Google Play Store. En laat in de reacties vooral weten of het bij jou al werkt. Weet wel dat alleen gebruikers met Spotify Premium een sessie kunnen starten. Gratis gebruikers niet, maar die kunnen wel meedoen aan een Jam-sessie. Ook andere media-apps krijgen mogelijk soortgelijke updates, zoals YouTube Music.

Naast Jam krijgt de Spotify-app in Android Auto nog andere verbeteringen. Zo vind je makkelijker gedownloade nummers, zodat je ook zonder internet onderweg muziek kunt luisteren. Ook moet het zoeken naar nummers zijn verbeterd, vanwege het nieuwe zoekmenu. Dat was voorheen alleen mogelijk via de Google Assistent, maar nu ook door te typen, mits je stil staat.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo start je een Spotify-Jam op je telefoon

Ook tijdens het luisteren naar Spotify op je smartphone, kun je een Jam-sessie starten. Daarvoor open je de app, klik je linksonder in beeld op het Connect-icoontje (de speaker) en klik je op ‘Begin een Jam’. Vervolgens deel je de aangemaakte link met je vrienden of familie, bijvoorbeeld via WhatsApp of scannen ze direct de QR-code. Jullie kiezen nu samen de muziek.

Wil je nou op de hoogte blijven van het laatste nieuws en meer nieuwe functies van je favoriete apps ontdekken? Volg dan onze nieuwsbrief of download de Android Planet-app.