Gratis Spotify is in één klap een stuk beter geworden

Het was altijd al een grote ergernis bij gebruikers zonder betaald Spotify-account: niet direct een nummer kunnen kiezen om af te spelen. Met de nieuwste update van Spotify is dat gelukkig verleden tijd.

Spotify Free-abonnement, nu ook nummer kiezen

Niet direct een nummer kunnen selecteren, maar het moeten doen met een afspeellijst of album op shuffle. Voor de betalende klant is het een ver-van-mijn-bedshow, maar de ruim 400 miljoen gratis gebruikers van de Zweedse streamingreus weten simpelweg niet beter.

Dit verandert er precies voor gratis Spotify-gebruikers

Voor de gebruikers met de gratis versie van Spotify is er nu erg mooi nieuws, want enkele beperkingen die zij sinds 2018 hadden, zijn na de meest recente update verdwenen. Deze drie functies heb je als gratis gebruiker nu ook:

”Pick & Play”: Klikken op een nummer, waarna het direct afspeelt.

”Search & Play”: Een nummer zoeken en erop klikken, waarna het direct afspeelt.

”Share & Play”: Nummers gedeeld via een link direct op mobiele apparaten afspelen (voorheen was dit alleen beschikbaar op desktop of tablet).

Let op: doen deze functies het bij jou nog niet? Ga dan naar de Play Store en installeer de nieuwste update van Spotify. Grote kans dat jouw Spotify-versie dan weer helemaal up-to-date is, waardoor het wel werkt.

Nog wel beperkte ervaring

Bovenstaande geldt wel slechts voor één nummer. Hierna ga je automatisch terug in de shuffle-modus; Spotify speelt dan namelijk weer nummers af waarvan gedacht wordt dat jij ze wil horen. Hele albums achter elkaar beluisteren is er dus helaas niet bij.

Ook ben je met Spotify Free nog steeds niet verlost van al die reclames tussendoor. Het kan dus zomaar zo zijn dat je na het kiezen van het nummer van je keuze, je eerst nog een advertentie te horen krijgt.

Maar goed, de update van Spotify Free om een nummer te kunnen kiezen, is toch een stap in de goede richting. We vermoeden dat veel gebruikers met free tier (het gratis abonnementsniveau) ook snappen dat hun ervaring een stuk beperkter zal blijven dan die van betalende gebruikers.

Spotify zit niet stil

Onlangs schreven we dat er nu lossless audio op Spotify beschikbaar is (wel alleen voor Premium-gebruikers). Maar wist je dat er in 2024 ook al allemaal verbeteringen zijn doorgevoerd voor gratis gebruikers? Zo hebben zij sinds vorig jaar toegang tot songteksten en kunnen zij muziek ontdekken via Spotify Daylist en Discover Weekly.