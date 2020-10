Je kunt nu inloggen bij Spotify met je Google-account

Nieuwe gebruikers van Spotify kunnen zich nu registreren met een Google-account. Je hoeft voor de streamingdienst dus geen apart account meer aan te maken.

Log eenvoudig in bij Spotify met je Google-account

Spotify maakt het voor nieuwe gebruikers mogelijk om een account aan te maken met Google. Voorheen kon je alleen lid worden van de streamingdienst met een e-mailadres of via je Facebook-account. Ben je geen fan van dat sociale netwerk dan heb je er nu dus een optie bij.

De voordelen van deze nieuwe manier om in te loggen zijn overigens redelijk beperkt. Je hoeft een wachtwoord minder te onthouden en wellicht is je Google-account beter beveiligd dan andere emailadressen.

De timing van deze nieuwe functie kan geen toeval zijn. Google trekt namelijk de stekker uit Google Play Muziek. Sinds deze week is het niet meer mogelijk om de dienst te gebruiken. De internetgigant wil graag dat je overstapt naar YouTube Music. Door het mogelijk te maken om in te loggen met je Google-account, hoopt Spotify vermoedelijk voormalige gebruikers van Play Muziek aan te trekken.

Voor bestaande gebruikers verandert er weinig. Je kunt je Spotify-account niet overzetten naar Google. Als je een nieuw account aanmaakt via Google, verdwijnen al je afspeellijsten en favoriete nummers.

Nieuwe functies in Spotify

Spotify werkt de laatste tijd hard aan allerlei nieuwe functies. Zo is het sinds vorige week mogelijk om met de (Engelstalige) Google Assistent podcasts af te spelen. Om ook in coronatijd met anderen naar muziek te kunnen luisteren, bracht Spotify afgelopen zomer al Group Sessions uit. Tijdens zo’n sessie kunnen alle deelnemers liedjes toevoegen aan een gezamenlijke afspeellijst. Niet zo leuk als fysiek bij elkaar zitten, maar je houdt in ieder geval contact.

Benieuwd of je dezelfde muzieksmaak hebt als je favoriete artiest? Met Listen Alike kun je dat checken. Deze feature vergelijkt de nummers die je luistert met de muziek die bijvoorbeeld Lady Gaga vaak opzet.

