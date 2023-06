Gerucht: Spotify komt binnenkort met duurder hifi-abonnement

Spotify lanceert volgens geruchten binnenkort een abonnement met hifi-geluidskwaliteit. Dat staat intern bekend als “Supremium” en wordt duurder dan het huidige Premium.

Straks muziek in hifi luisteren met Spotify?

Spotify is nog altijd de populairste streamingdienst voor muziek, maar de geluidskwaliteit houdt niet erg over. Volgens het Amerikaanse Bloomberg werkt het bedrijf echter aan een nieuw abonnement met hifi-audio. Daarmee zou je muziek een stuk beter moeten klinken. Zeker als een beetje deftige luidsprekers hebt staan.

Het abonnement wordt intern bij Spotify “Supremium” genoemd. Zoals die naam al suggereert, gaat het om een optie boven het huidige Premium. Je betaalt dus ook meer, al is niet duidelijk hoeveel precies. Concurrenten als Apple Music en Amazon Music bieden overigens al langer hifi-geluidskwaliteit aan en vragen daar geen extra geld voor.

Apple Music en Amazon Music bieden al – gratis- hifi-geluidskwaliteit

Spotify kondigde in 2021 al aan dat er een hifi-abonnement zou komen, maar sindsdien hebben we er niets meer van gehoord. Volgens Bloomberg lanceert het bedrijf “Supremium” echter nog voor het einde van dit jaar. Het nieuwe abonnement zou eerst naar landen buiten de Verenigde Staten komen. Mogelijk hoort Nederland daar ook bij.

Het huidige Premium, dat 9,99 euro per maand kost, is dan dus niet meer de beste optie. Toch krijgt dit abonnement wel iets extra’s. Gebruikers zouden straks gratis naar audioboeken kunnen luisteren. Het gaat om een beperkt aantal titels of een beperkt aantal uur per maand.

Ben jij van plan om extra te gaan betalen voor Spotify met hifi-geluidskwaliteit? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!