Goed nieuws voor Spotify-gebruikers en audiofielen, want tijdens het jaarlijks Stream On-event kondigde de muziekstreamingdienst Spotify HiFi aan. Dit is een nieuwe abonnementsoptie met zogenaamde lossless audio in cd-kwaliteit.

Muziek streamen met betere geluidskwaliteit dankzij Spotify HiFi

Spotify introduceert een HiFi-abonnement. Met dit abonnement kunnen gebruikers muziek in ‘cd-kwaliteit in het lossless audioformaat’ luisteren. Kortom beter geluid, waardoor details en lagen in muziek beter tot hun recht komen.

Om de komst van Spotify Hifi extra kracht bij te zetten, werkt het bedrijf samen met speakerfabrikanten. Daarnaast zal de dienst beschikbaar zijn op alle apparaten waarop je Spotify kunt luisteren.

De komst van Spotify HiFi is niet geheel verrassend. Spotify zou al jaren aan een abonnement met beter geluid werken. In 2017 meldden meerdere Reddit-gebruikers al dat ze aan aanbod kregen voor een HiFi-abonnement, tegen een meerprijs van 5 á 10 dollar, bovenop het Spotify Premium-tarief van 11,99 dollar per maand.

Ook concurrerende streamingdiensten wisten al de weg naar een hogere geluidskwaliteit te vinden. Zo bieden Tidal, Deezer, Qobuz en Amazon Music al abonnementen met hoge resolutie audio aan.

Bij de aankondiging zijn verder weinig details rondom Spotify HiFi bekendgemaakt. Zo is het nog niet duidelijk wat de abonnementsprijs is en wanneer de dienst beschikbaar komt. Daarbij is het ook nog niet zeker of Spotify HiFi (direct) naar Nederland komt.

Abonnementsvormen van Spotify

Spotify heeft naast een premium abonnement van 9,99 euro per maand ook een gratis versie. Daarnaast bestaan Spotify Familiy en Spotify Duo voor gezinsleden of huisgenoten. Met het familie-abonnement kunnen zes huisgenoten voor 14,99 euro per maand van een eigen premium-account gebruik maken. Voor Spotify Duo bestaat er een maximum van twee gebruikers tegen een maandtarief van 12,99 euro.

