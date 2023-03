Opinie: Dat Spotify meer op TikTok gaat lijken is slecht nieuws

De nieuwe Spotify-interface doet wel heel erg aan TikTok denken. Die trend is slecht nieuws voor jou en dit is waarom.

Spotify gaat op TikTok lijken en dat is niet best

Spotify heeft een vernieuwd ontwerp onthuld. Het is een “nieuwe, dynamische mobiele interface gebouwd voor diepere ontdekking en meer betekenisvolle connecties tussen artiesten en fans”. Dat is marketingtaal voor: we gaan meer op TikTok lijken.

De homepagina van Spotify gaat helemaal op de schop. Als je nu in de app kijkt, dan zie je daar een overzicht van vierkantje icoontjes met podcasts, playlists, albums, artiesten, mixen en meer. In de nieuwe versie zijn deze icoontjes verdwenen en draait alles om previews: een fragment van een podcast, muziekclip of een stukje muziek. De vergelijking met TikTok is snel gemaakt. Deze previews vullen namelijk het hele scherm en je swipet er doorheen.

Spotify is absoluut niet de enige die zich laat inspireren door TikTok. Er is namelijk geen app die zo populair is en gebruikers zo lang vast weet te houden. Dat is jaloersmakend voor elke app-maker.

Toen Instagram het probeerde

Dat proberen te kopiëren gaat zelden goed. Zo wilde Instagram zijn app vorig jaar een TikTok-makeover geven waarin elke foto of video het hele scherm vulde. Niet alleen met beelden van je vrienden, maar ook van mensen die je niet volgt.

Het nieuwe ontwerp kreeg zoveel kritiek, waaronder van machtige grootgebruikers als Kylie Jenner en Kim Kardashian, dat het is teruggedraaid en inmiddels hebben we er al bijna een jaar niets meer van vernomen.

Dat komt doordat app-makers de verkeerde lessen van TikTok trekken. TikTok werkt goed, omdat er een ijzersterk algoritme achter zit dat ervoor zorgt dat gebruikers daadwerkelijk dingen zien die ze vermakelijk vinden. Andere app-makers zien in dit ontwerp voornamelijk een manier om gebruikers te forceren om te kijken naar hun selectie.

In het huidige hoofdscherm van Spotify kun je heel makkelijk browsen. Je slaat bijvoorbeeld de podcasts over, omdat je vindt dat de app om muziek draait. Wellicht kijk je nooit naar de mixen, omdat je liever je eigen playlists samenstelt. Dat vindt Spotify niet leuk. Jij moet namelijk kijken naar wat Spotify belangrijk vindt en waar het bedrijf het meeste geld aan verdient.

For Reels?

Dat steeds meer apps op deze manier TikTok willen kopiëren is dus niet alleen een drama voor de unieke identiteit van populaire apps, maar ook slecht nieuws omdat je vrijheid om bepaalde onderdelen te negeren wordt ingeperkt.

Bij YouTube werkt het nog met de Reels, omdat dit los staat van de langere video’s. Maar stel je voor dat YouTube het hoofdscherm met previews waar je doorheen scrolt omwisselt voor een TikTok-design, waarbij je elke video die je wordt aangeraden moet wegswipen. Dat wil je niet.

De kans is klein dat Spotify dit ontwerp weer terugdraait, want daar is het bedrijf veel te koppig voor. Kijk maar eens hoe podcasts in de app worden opgedrongen, terwijl een hoop gebruikers daar niet blij mee zijn. Het is nu vooral te hopen dat andere app-makers dit niet zien als een teken dat ze ook overstag kunnen.

Spotify-tips

