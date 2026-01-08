Spotify laat live zien wat je luistert (dus pas op guilty pleasures!)

Wil jij je vrienden op Spotify laten weten welke plaatjes je draait en ben je ook wel benieuwd naar hun luisteractiviteit? Een recente update maakt dat mogelijk.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify laat ‘MSN-tijden’ herleven

Het is een beetje terug naar de goede oude tijd van MSN. Op het populaire Microsoft-chatprogramma van weleer kon je al laten zien naar welke muziek je in realtime luisterde. Dat deed je door MSN te koppelen met muziekspelers als Windows Media Player of Winamp. Illustere namen nog ver voor het huidige streamingtijdperk.

Nu komt Spotify met iets vergelijkbaars, want de nieuwste functie van het streamingplatform is dat je in realtime kunt laten zien naar welk nummer je luistert. De feature heet ‘Luisteractiviteit’ en moet je wel zelf even inschakelen.

Zo stel je het in: Klik op je profielfoto en ga naar je instellingen; Kies voor het kopje ‘Privacy en sociaal’; Hier kun je het schuifje aan- (en uitzetten) om je luisteractiviteit te delen met je volgers. Als je dit aan hebt gezet, zie je je eigen luisteractiviteit in het chatvenster rechts bovenin.

Als je op de luisteractiviteit van je vrienden klikt, heb je meerdere opties. Zo kun je nummers toevoegen aan je eigen playlists, het liedje ook afspelen of reageren met een emoji. De functie is op elk moment weer uit te schakelen, mocht je allemaal grappige emoji´s krijgen op jouw guilty pleasures.

Wanneer je geen muziek op Spotify luistert, maar de functie wél hebt ingeschakeld, dan zien je vrienden (alleen degene met wie je al verbonden bent in Berichten) je laatst afgespeelde nummer. Zelf kun je de activiteit van anderen zien, zelfs als je de functie zelf niet hebt ingeschakeld. Dat is dus geen voorwaarde.

Request to Jam

Samen muziek luisteren is leuker dan je eentje, moet Spotify gedacht hebben. Vandaar dat Spotify Premium-abonnees nu in Berichten een Jam kunnen starten. Dit houdt in dat jij en een andere gebruike op hetzelfde moment naar dezelfde playlist kunnen luisteren.

Beide gebruikers kunnen nieuwe muziek toevoegen aan de playlist. Het is ook mogelijk om aan een Jam deel te nemen die al is begonnen. Maar, een Jam-verzoek dat je te lang niet beantwoordt, kun je na na een paar minuten niet meer accepteren.

Zowel de luisteractiviteit en Request to Jam zijn begin februari beschikbaar op iOS- en Android-apparaten. Luisteractiviteit is beschikbaar voor alle gebruikers met toegang tot Berichten (daarvoor moet je 16 jaar of ouder zijn) en gratis gebruikers kunnen deelnemen aan een Request to Jam-sessie wanneer ze worden uitgenodigd door een Premium-gebruiker.

