Spotify ontmaskert jou: luister jij écht naar de tips van vrienden?

Een mogelijke nieuwe Spotify-functie laat zien of jij de muziektips van vrienden stiekem negeert. De streamingreus gaat delen of muziek die jullie elkaar onderling sturen, ook echt is beluisterd. Dat zit zo!



Spotify kent luistertips van jou en je vrienden

In augustus van vorig jaar maakte Spotify bekend dat gebruikers berichten naar elkaar kunnen sturen via een chatfunctie. Inmiddels zijn een-op-een-gesprekken mogelijk met gebruikers met wie je eerder contact hebt gehad op het platform. Bijvoorbeeld omdat je ooit muziek met iemand hebt gedeeld of samen een playlist hebt aangemaakt.

Nu lijkt de streamingsdienst een stap verder te willen gaan, want in broncode heeft website Android Authority volop bewijs gevonden voor twee nieuwe functies: ‘Played Receipts’ en ‘Saved Receipts’. Vermoedelijk is dit te vertalen als ‘Afgespeelde bevestigingen’ en ‘Opgeslagen bevestigingen’ of iets vergelijkbaars.

Het idee hierachter is dat gebruikers een bevestiging kunnen krijgen van Spotify wanneer een nummer, podcastaflevering of audioboek dat ze met iemand anders gedeeld hebben via de chat, is opgeslagen of afgespeeld. Android Authority noemt dit treffend ‘het muzikale equivalent van leesbevestigingen’. De functie zou ook uit te schakelen moeten zijn om de privacy in chats te waarborgen

De bewijzen in de broncode

De website heeft in de broncode van Spotify-versie 9.1.34.1586 allerlei stukjes tekst gevonden die de nieuwe functie verklappen. Daar zie je hier een aantal voorbeelden van:

<string name="campfire_setting_saved_receipts_title">Saved receipts</string>

<string name="campfire_setting_saved_receipts_subtitle">"People can see when you've saved a song or episode they sent you."</string>

string name="campfire_setting_played_receipts_dialog_confirm">Turn off</string>

<string name="campfire_setting_played_receipts_dialog_message">

Turning them off will remove them from all of your chats.</string>

Zoals je wellicht al opgevallen is, heet de string (tekstreeks) ‘campfire’. De vertalingen die daarbij horen, lijken duidelijk. Als de functie er daadwerkelijk komt, kunnen anderen met ‘Opgeslagen bevestigingen’ ingeschakeld zien wanneer je een nummer of aflevering hebt opgeslagen. Idem dito voor ‘Afgespeelde bevestigingen’. Dit geldt natuurlijk ook andersom.

Maar, nu komt het addertje. Want zoals te verwachten is, zorgt het uitschakelen van ‘Opgeslagen bevestigingen’ of ‘Afgespeelde bevestigingen’ ervoor dat deze functie in het hele chatgesprek wordt uitgezet. Dat betekent automatisch dat je hun opgeslagen of afgespeelde activiteiten dan ook niet meer kunt zien. Wel zo eerlijk, lijkt ons.

Zeg eens eerlijk: luister jij altijd alle tips die je vrienden naar je doorsturen? Of vergeet je dit weleens of heb je hier simpelweg de tijd niet voor? Laat het ons weten in de reacties.

