Spotify gaat je meer controle over opslag geven (en dit heb je eraan)

Het is al langer een wens van Spotify-gebruikers: de optie om een cachelimiet in te stellen. Het lijkt erop dat de streamingdienst deze functie aan het ontwikkelen is. Dit moet je weten.

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Cachelimiet in Spotify op komst

Android Authority heeft in de broncode van de Spotify-app aanwijzingen gevonden dat de Zweedse muziekgigant momenteel aan een functie werkt waarmee gebruikers een cache-limiet kunnen instellen. Zo bepalen ze zelf hoeveel lokale opslagruimte voor tijdelijke bestanden mag worden gebruikt. Deze instelling heeft alleen invloed op deze bestanden en verder geen gevolgen voor gedownloade muziek of podcasts.

Spotify slaat muziekstreams, podcasts en albumhoezen op in de cache van je apparaat, om soepel te werken en het mobiele dataverbruik bij het afspelen van nummers te verminderen. Dit gaat echter grotendeels buiten de controle van de gebruiker om en daar komt dus wellicht verandering in.

Verbetering van de huidige situatie

De tijdelijke cache van de Spotify-app kan na verloop tijd aardig vol raken. Dit heeft uiteraard invloed op de opslagruimte van je telefoon. Momenteel kun je de volledige cache als volgt verwijderen:

Open de Spotify-app en tik op je profiel; Ga naar ‘Instellingen en privacy’; Tik vervolgens op ‘Data besparen en offline’; Scrol helemaal naar beneden en kies voor ‘Cache wissen’.

Daarmee is de volledige Spotify-cache van je telefoon verwijderd. Het is een actie die je telkens opnieuw moet uitvoeren, wat sommige Spotify-gebruikers vervelend vinden. Een eventuele uitrol van een cachelimiet zou daarom welkom zijn, omdat het gaat om een automatisering van de cache-instellingen.

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Voor- en nadelen

Android Authority heeft in de broncode ook meldingen gevonden. Bij het instellen van een limiet denkt Spotify eraan om je straks de voor- en nadelen van de door jou gekozen limiet uit te leggen. Als je de limiet te laag instelt, dan waarschuwt de app: ‘Een kleine cache kan het afspelen beïnvloeden en het dataverbruik verhogen.’

Omgekeerd zal de app aangeven dat ‘een grotere cache zorgt voor soepeler afspelen en minder dataverbruik.’ Waarschijnlijk komt er ook een standaardlimiet die ‘door Spotify wordt aanbevolen’. Of deze functie er überhaupt komt en zo ja, voor welke gebruikers (gratis gebruikers en/of Premium-accounts), is nog niet bekend.