Spotify werkt achter de schermen hard aan allerlei nieuwe functies. Zo zijn er aanwijzingen gevonden voor een karaokemodus, offline muziek luisteren voor gratis gebruikers en meer.

Aankomende nieuwe functies Spotify

In een serie tweets zijn verschillende aankomende nieuwe functies van muziekstreamingdienst Spotify getoond. Zo wordt gewerkt aan een heuse karaokemodus. Zo oefen je je zangskills door mee te zingen met de tekst die op het juiste moment verschijnt. Gebruikers kunnen ook het volume aanpassen, zodat je zelf in de hand hebt hoe goed je te horen bent.

Daarnaast wordt geëxperimenteerd met groepssessies. Gebruikers op hetzelfde wifi-netwerk kunnen verbinding maken met de speakers in dat netwerk. Vervolgens is het mogelijk om daar muziek naartoe te streamen. Zo geniet je met een groep vrienden nog sneller van elkaars muziek.

Ook is Spotify bezig met kleinere aanpassingen en het testen hiervan. Zo zijn aanwijzingen gevonden dat gratis gebruikers van de dienst toch offline muziek kunnen luisteren. Die functie is vooralsnog voorbehouden aan betaalde abonnees van Spotify. Wel kan dat voor niet-betalende gebruikers dan slechts 30 minuten per dag.

Een nieuw type afspeellijst komt er zeer waarschijnlijk ook aan: auto-refresh. Daarbij wordt automatisch nieuwe muziek toegevoegd, terwijl je ook handmatig muziek kunt toevoegen.

Aanpassingen aan Car Mode

De speciale Car Mode, oftewel de modus voor in de auto, krijgt vooral visuele aanpassingen. Het thuisscherm krijgt een interface met grotere elementen en de navigatiebalk gaat op de schop. Bovenaan komt een balk, waar integratie met Google Assistent te vinden is. Speel je een muziekje af, dan zie je ook een andere interface. Zo zijn de knoppen voor de bediening wat groter geworden. Tot slot kun je ook snel muziek shufflen of een stemcommando gebruiken.

Wanneer we de nieuwe functies gaan zien en of Spotify deze uitrolt in een grote update of in delen, is nog de vraag. Naar welke functie kijk jij het meeste uit? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel!

