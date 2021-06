Spotify Only You 2021: ontdek jouw persoonlijke luisteravonturen

Iedereen is uniek en dat geldt natuurlijk ook voor de muzieksmaak die je hebt. Met Spotify Only You krijg je weer wat inzichten over jouw persoonlijke luisteravonturen. Benieuwd naar hoe jouw Only You-avontuur eruit ziet? Lees dan snel verder.

Only You 2021: favoriete artiesten in de spotlights

Met Spotify luister je naar je favoriete muziek, ontdek je nieuwe artiesten en je kunt er terecht voor podcasts. Nu introduceert de muziekdienst Only You, niet te verwarren met het populaire Spotify Wrapped. Met het nieuwe Only You-concept worden drie artiesten waar jij veel naar luistert in de spotlights gezet.

Je favoriete artiest, de artiest met de meest gevoelige liedjes en je meest recente ontdekking staan centraal. Volgens Spotify kenmerken die artiesten jou en vormen ze respectievelijk jouw Zonneteken, Maanteken en Opkomend teken.

Afspeellijsten, bijzondere duo’s en meer

Zin in een heerlijk etentje met de perfecte muziek? Dan kun je een speciale Only You-afspeellijst opzetten, uiteraard gebaseerd op de muziek waar jij graag naar luistert. Andere leuke functies van Only You zijn onder andere het ‘bijzondere muziekduo’. Spotify bundelt zo twee artiesten waar jij vaak naar luistert met elkaar. Dat kan hilarische duo’s opleveren van bijvoorbeeld rappers en een metalband.

Ben je een nachtddier en luister je dan vaak naar een bepaald nummer? Spotify weet dat natuurlijk, net zoals andere vaak beluisterde nummers uit vorige jaren. Natuurlijk kun je alles delen via social media, zoals ook het geval is bij Spotify Wrapped.

Spotify is de populairste dienst voor muziekstreaming. Voor een vast bedrag per maand kun je zo eindeloos muziek luisteren zonder reclame. Het is mogelijk om een gezinsabonnement af te sluiten en te delen met vrienden, kennissen of familie, waardoor je wat lagere kosten hebt. Voor de meest recente prijzen, check je ons Spotify prijzenoverzicht.