Spotify verhoogt per direct prijzen: dit ga je betalen om te streamen

Spotify heeft per direct een prijsverhoging voor 2023 aangekondigd. Zo ga je per abonnement 1 tot 3 euro meer betalen dan voorheen. Android Planet zet de nieuwe prijzen voor je op een rij.

Spotify: “Prijsverhoging 2023 is nodig voor innovatie”

Muziekstreamingdienst Spotify heeft in tientallen landen per direct de prijzen van hun abonnementen verhoogd. Sluit je nu een nieuw abonnement af dan betaal je één tot drie euro extra per maand. Ben je een bestaande abonnee en heb je al een abonnement, dan ga je binnenkort meer betalen. Per wanneer de nieuwe prijzen precies ingaan voor huidige abonnees is echter nog onbekend.

Via een blogbericht laat het bedrijf weten dat de prijsverhogingen nodig zijn zodat men kan blijven innoveren. Spotify zegt tegelijkertijd met meer dan 200 miljoen betalende abonnees de grootste online muziekdienst te zijn ter wereld.

Premium Individual 1 account Oude prijs: 9,99 euro Nieuwe prijs: 10,99 euro Premium Duo 2 accounts Oude prijs: 12,99 euro Nieuwe prijs: 14,99 euro Premium Family 6 accounts Oude prijs: 14,99 euro Nieuwe prijs: 17,99 euro Premium Student 1 account Oude prijs: 4,99 euro Nieuwe prijs: 5,99 euro

Ik ben echt helemaal klaar met Spotify

Geen zin in deze prijsverhoging en is het tijd om je Spotify-abonnement op te zeggen? Dat doe je eenvoudig en snel via de website van de dienst met onderstaand stappenplan.

Log op je Android-telefoon in op de Spotify-accountpagina; Tik op ‘Accountoverzicht’ aan de bovenkant van het scherm en kies ‘abonnement’; Kies ‘Wijzigen of annuleren’, veeg naar beneden en selecteer ‘Premium opzeggen’; Bevestig je keuze door voor ‘Ja, annuleren’ te kiezen.

