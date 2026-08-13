Nieuwe prijsverhoging Spotify: dit ga je per maand betalen

Spotify voert per september een prijsverhoging door die bijna alle Premium-klanten raakt. Afhankelijk van je abonnement ga je 1 of 2 euro per maand extra betalen. Wie nu een abonnement afsluit, betaalt direct de nieuwe tarieven.

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Prijsverhoging Spotify 2026

Je kon erop wachten: Spotify voert een nieuwe prijsverhoging door. Vanaf de eerstvolgende factuurdatum in september betaal je één of twee euro per maand extra. Dat is volgens de muziekdienst nodig om ‘de best mogelijke ervaring te bieden en artiesten te ondersteunen.’ Of het die artiesten ook meer gaat betalen per stream is onduidelijk.

Klanten met een Individual-abonnement betalen straks 13,99 euro per maand. Dat is nu nog 12,99 euro. Wie een Duo-abonnement heeft, is 19,99 euro per maand kwijt. Dat kost momenteel 17,99 euro per maand. Family, waarmee je zes Premium-accounts krijgt voor mensen die op hetzelfde adres wonen, gaat van 21,99 naar 23,99 euro. Voor studenten verandert er niets. Zij blijven 6,99 euro per maand betalen.

De prijzen van de muziekdienst gingen in april 2025 voor het laatst omhoog. Overigens biedt Spotify ook zogenaamde ‘Basic’-abonnementen aan voor Premium-klanten die al langere tijd lid zijn. Die bieden geen toegang tot luisterboeken, maar hebben verder dezelfde functionaliteit. Voor Individual betaal je dan 10,99 euro per maand, voor Duo 15,99 euro en voor Family 19,99 euro.

Er zit wel een addertje onder het gras: je kunt deze abonnementen helaas niet afsluiten als je nog geen klant bent bij Spotify.

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Nieuwe abonnees betalen direct het hogere tarief

Zoals gezegd gaat de prijsverhoging van Spotify in vanaf de eerstvolgende factuurdatum in september. Dat geldt wel alleen voor bestaande Premium-abonnees. Wie nu klant wordt, betaalt direct de nieuwe tarieven.

Er zijn natuurlijk wel alternatieven voor Spotify, maar daar kleven vaak toch één of meerdere nadelen aan.

Ga jij opzeggen of vind je de nieuwe prijzen van Spotify nog steeds redelijk? Laat het weten in de reacties en kies ons direct even als voorkeursbron!