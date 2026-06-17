Opgelet: Spotify schaft deze manier van inloggen af

Wie toegang wil tot zijn of haar Spotify-account, heeft meerdere opties. Log je nu in met alleen je gebruikersnaam, dan moet je goed opletten. Ook is er leuk nieuws over gezamenlijke afspeellijsten.

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Inloggen op Spotify: gebruikersnaam werkt niet meer

Spotify stuurt momenteel mailtjes naar gebruikers met de boodschap dat inloggen met een gebruikersnaam vanaf 1 september 2026 niet meer mogelijk is. Je kunt na die datum nog steeds in je account, maar met je e-mailadres (in combinatie met je wachtwoord).

Over inloggen met een Google-account heeft de streamingreus niets gecommuniceerd, dus die optie blijft waarschijnlijk gewoon bestaan. In de mailtjes worden gebruikers aangemoedigd om het e-mailadres gekoppeld aan hun account te controleren of eventueel bij te werken. Doen ze dit niet, dan loopt deze groep straks het risico niet meer in hun account te kunnen.

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Introductie van emoji voor gezamenlijke playlists

Deze week werd tevens een nieuwe functie geïntroduceerd voor gezamenlijke afspeellijsten. Het gaat om zogenaamde ‘Track Reactions’, emoji om toe te voegen aan muziek in playlists die je deelt met anderen. Dit zou voor meer interactie moeten zorgen, aangezien je van anderen ziet wat ze van specifieke nummers vinden. Denk aan een hartje of vlammetje, één van de populairste emoji op sociale media.

Het werkt door op een reactieknop direct naast een nummer te tikken, waarna een venster opent met emoji om uit te kiezen. Je hebt de optie om een melding te ontvangen iedere keer als iemand in de afspeellijst een emoji heeft toegevoegd. Track Reactions is standaard ingeschakeld, maar kan op elk moment in- of uitgeschakeld worden via de instellingen van de afspeellijst.

Spotify heeft bevestigd dat Track Reactions de komende weken wereldwijd wordt uitgerold in geselecteerde markten voor gebruikers met de nieuwste versie van de app.

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