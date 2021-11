Spotify stopt met ‘Car View’ functie in mobiele app

Slecht nieuws voor wie de automodus ‘Car View’ gebruikte in de app van Spotify. De muziekdienst biedt deze versimpelde interface na de nieuwste update niet meer aan. Er is voorlopig ook geen alternatief beschikbaar.

Geen car view meer in app Spotify

Met de automodus van Spotify kon je tijdens het rijden eenvoudig muziek pauzeren of een liedje overslaan. Ook kon je nummers toevoegen aan je favorieten of kiezen voor de shufflemodus. Daarmee speel je muziek in willekeurige volgorde af. Door de simpele interface was het gemakkelijk om je ogen op de weg te houden tijdens deze handelingen.

Spotify geeft geen reden voor het verwijderen van Car View uit de app. Wel zoekt het bedrijf naar nieuwe manieren waarop gebruikers onderweg naar muziek kunnen luisteren. Het pensioen van Car View zou nodig zijn om plaats te maken voor nieuwe innovaties. Wat Spotify precies bedoelt met die cryptische woorden, is onduidelijk. We weten evenmin wanneer dat alternatief er dan moet komen.

Car Thing

Eerder dit jaar bracht Spotify in de Verenigde Staten al wel Car Thing uit. Dat is een eenvoudig entertainmentsysteem gericht op betalende Spotify-abonnees. Deze muziekspeler heeft een grote fysieke knop en beschikt over spraakbesturing. Hij is bedoeld voor oudere auto’s die niet overweg kunnen met moderne systemen als Android Auto. In Nederland is Car Thing voorlopig nog niet te krijgen.

