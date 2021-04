Spotify verhoogt prijzen van diverse Premium-abonnementen

Mogelijk ga je binnenkort meer betalen voor je muziek. Spotify verhoogt namelijk de prijzen van een aantal Premium-abonnementen. Dit gaat er allemaal veranderen.

Spotify verhoogt prijzen voor Premium-gebruikers

Slecht nieuws voor wie verslaafd is aan muziek streamen. Spotify verhoogt namelijk de prijzen van een aantal abonnementen. Dat blijkt uit een gelekte e-mail die het bedrijf de komende dagen naar gebruikers zal sturen. Premium Student en Premium Duo worden vanaf 30 april waarschijnlijk één euro per maand duurder. Je betaalt straks respectievelijk 5,99 euro en 13,99 euro voor deze abonnementen.

Voor Premium Family leg je straks 17,99 euro neer. Dat is nu 14,99 euro. Bestaande abonnees genieten nog een maand van het oude tarief. De nieuwe prijzen gaan voor hen dus pas eind mei in. Het is nog niet bekend of een individueel Premium-abonnement ook duurder wordt. Volgens Android Police gaat die variant mogelijk 10,99 euro per maand kosten in plaats van 9,99 euro.

Naar eigen zeggen verhoogt Spotify de prijzen om nieuwe content en features te kunnen blijven aanbieden. Op sociale media reageren de meeste mensen niet erg positief op het nieuws. Ze zijn bang dat gebruikers hun toevlucht zullen nemen tot het illegaal downloaden van muziek. Anderen vragen zich af of artiesten nu ook meer geld krijgen voor het streamen van hun liedjes.

Spotify werkt aan nieuwe functies

Spotify is de laatste tijd in het nieuws met nieuwe functies en producten. Zo kreeg de desktop-versie van Spotify onlangs een flinke update. Je kunt nu nummers downloaden op je computer en het maken van afspeellijsten is een stuk eenvoudiger geworden. Ook introduceerde Spotify een Hifi-abonnement met betere geluidkwaliteit.

Blijf jij ondanks de prijsverhoging bij Spotify of ga je kijken naar alternatieven als Tidal, YouTube Music of Apple Music? Laat het ons weten in de reacties!

