Spotify geeft echte artiest vinkje, maar wat zegt dit over AI-gebruik?

Anno 2026 staan er veel AI-artiesten op Spotify. Om als luisteraar de garantie te hebben dat een artiest écht bestaat en niet gecreëerd is door kunstmatige intelligentie, komt de streamingreus met een twijfelachtig vinkje.

Spotify gaat echte artiesten verifiëren

Door AI gegenereerde muziek overspoelt al een tijdje streamingplatforms. Eerder dit jaar wilde Sony Music meer dan 135.000 van deze AI-nummers verwijderd hebben van Spotify en andere diensten. Deezer meldde onlangs dat ongeveer 44% van alle nieuwe muziek die dagelijks op hun platform wordt geüpload, AI-nummers zijn.

Spotify is daarom begonnen met het verifiëren van artiesten die niet door AI zijn gemaakt. Het is een poging om “de authenticiteit en het vertrouwen in de artiesten achter de muziek te vergroten”, aldus de Zweedse muziekdienst. De suggestie wordt gewekt dat iedereen die straks geen vinkje heeft, waarschijnlijk een AI-artiest is.

Voorwaarden voor het vinkje

Een artiest komt in aanmerking voor het ‘Geverifieerd door Spotify’-vinkje als die ”consistente luisteractiviteit en betrokkenheid heeft, voldoet aan de platformrichtlijnen en een herkenbare artiestenaanwezigheid heeft, zowel op als buiten het platform.” Spotify verstaat hieronder zaken als concertdata, merchandise en gekoppelde sociale media-accounts. Daarover later meer.

Door deze voorwaarden wordt het voor artiesten die door AI gegenereerd zijn lastig om de verificatie te verkrijgen. Op korte termijn althans, want Spotify zegt dat “het concept van artiestenauthenticiteit complex is en zich snel ontwikkelt”. Hierdoor zal de dienst zijn standpunt en aanpak hierover in de komende tijd opnieuw bepalen.

Volgorde van verificatie (wat geen garantie is)

Het nieuwe vinkje zal in de komende weken verschijnen op artiestenprofielen en naast artiestennamen in de zoekresultaten. Spotify zegt dat 99 procent van de artiesten waar mensen actief naar zoeken, bij de lancering geverifieerd zal zijn. De volgorde bepaalt de streamingsdienst aan de hand van artiesten die belangrijke bijdrages hebben geleverd aan de muziekcultuur en -geschiedenis en artiesten met de meeste actieve fans.

Helaas is een vinkje straks alleen een garantie dat een artiest echt bestaat. Over de manier waarop deze muziek maakt, weet je als luisteraar alsnog niks. Een echt persoon kan al zijn muziek door kunstmatige intelligentie laten componeren, maar wel zelf met die nummers optreden en bijvoorbeeld merchandise verkopen. Daarmee voldoet deze ‘artiest’ aan de eerder genoemde voorwaarde over artiestenaanwezigheid, maar suggereert het vinkje onterecht dat er geen AI in het spel is. Dat zal altijd lastig blijven.