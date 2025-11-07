Gek op lijstjes? Spotify komt met ‘wekelijkse Wrapped’

Spotify Wrapped is voor veel muziekliefhebbers een van de hoogtepunten van het jaar. Gelukkig hoeven die dankzij een nieuwe Spotify-feature nooit meer lang te wachten op hun geliefde luisterstatistieken.



Wekelijkse Spotify Wrapped

Spotify Wrapped staat algemeen bekend als een populaire muzikale reis in de tijd met je meest geluisterde artiesten, nummers en podcasts van het afgelopen jaar én natuurlijk hoeveel uur je in totaal geluisterd hebt. Omdat veel luisteraars smullen van die data, heeft de Zweedse streamingdienst iets nieuws gelanceerd.

Nu staan er wekelijkse luisterstatistieken in Spotify voor je klaar die je gemakkelijk deelt met je vrienden op het platform zelf of via social media als Instagram en WhatsApp. Ook is er een persoonlijk hoogtepunt dat jouw week op Spotify uniek maakte. Je vindt luisterdata van elke week tot één maand terug.

Zo vind je jouw luisterstatistieken

Ook benieuwd naar jouw wekelijkse statistieken? Hieronder zie je waar je die vindt: Zorg dat je Spotify hebt geüpdatet, open de app en klik op je profiel; Tik op ‘Luisterstatistieken’; Hier zie je welke artiesten en nummers je het vaakst hebt geluisterd. Daarnaast verschijnen er interessante feitjes als hoogtepunten, een mijlpaal of fanmoment.

Bijvoorbeeld dat je een van de eerste luisteraars van een bepaald nummer bent of dat je al X aantal dagen achter elkaar naar hetzelfde nummer luistert.

Het blijft niet alleen bij statistieken, want aan de hand van jouw wekelijkse en maandelijkse luistergedrag stelt Spotify playlists samen die je wellicht aanspreken.

Dit werkt alleen goed werkt als je genoeg muziek op Spotify luistert, zoals te zien is in de screenshots hieronder. In weken dat je niet streamt, is er uiteraard niets te melden over je luistergedrag. Ook ontvang je dan geen playlist-suggesties.

Wekelijkse luisterstatistieken zijn beschikbaar voor gebruikers met Spotify Premium, maar ook voor niet-betalende gebruikers. De feature is gelanceerd in meer dan 60 landen, waaronder Nederland, en werkt op zowel Android- als iOS-apparaten.

Omdat de features gefaseerd gelanceerd wordt, kan het nog even duren voordat jij ‘m ook hebt. Op onze redactie waren er al een paar geluksvogels, terwijl anderen nog even zullen moeten wachten.

Voor nog meer nieuws over Spotify (en Android) kun je natuurlijk de Android Planet-app downloaden en je abonneren op onze nieuwsbrief. Dan mis je nooit meer een nieuwtje!