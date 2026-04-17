Enerverend weekje Spotify: wint rechtszaak en wordt boekenzaak

Jeroen Timmermans
17 april 2026, 15:33
Het was me het weekje wel voor Spotify. Zo won de streamingsdienst een belangrijke rechtszaak, is Page Match uitgebreid en werd bekend dat je boeken kunt gaan shoppen op Spotify. Dat zit zo.

Spotify Page Match wordt uitgebreid

Spotify introduceerde een tijdje terug Page Match. Met deze functie wissel je eenvoudig tussen je fysieke boeken, e-boeken en luisterboeken. In plaats van te moeten kiezen tussen je papieren boek of de digitale variant, helpt Page Match je om precies verder te gaan waar je gebleven was. Je leesvoortgang wordt dus gesynchroniseerd.

Deze slimme koppeling komt tot stand nadat je een pagina in je boek hebt gescand. Daarna springt Spotify automatisch naar de juiste plek in de audioversie. Dit zorgt voor een vloeiende leeservaring; ideaal voor iedereen die op verschillende manieren leest. Page Match wordt de komende tijd uitgebreid naar meer dan 30 extra talen, waaronder Frans, Duits en Zweeds. Nederlands wordt voorlopig niet ondersteund.

sony wh-1000xm6 review

Audioboeken op Spotify zijn nu live in 22 landen met inmiddels 700.000 titels. Sinds kort zijn er ook audioboek-samenvattingen beschikbaar op Android-apparaten, na een eerdere lancering op iOS.

Het gaat om korte audiosamenvattingen “afgestemd op je meest recente luisterpunt om je een opfrissing te geven van het verhaal tot nu toe, waardoor het makkelijker is om in te stappen”, aldus Spotify.

Boeken bestellen bij Spotify

Tegelijkertijd met de aankondiging over Page Match in februari maakte de dienst ook plannen bekend om samen te werken met Bookshop.org. Dit is een grote online boekenwinkel met focus op de ondersteuning van lokale, onafhankelijke boekenzaken. Die samenwerking is inmiddels in volle gang, met een mooie primeur.

Vanaf nu kun je in de Spotify-app (Android) gedrukte boeken kopen. Wel moet worden gezegd dat het vooralsnog alleen mogelijk is voor gebruikers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Of Nederland en andere landen in Europa volgen, is onduidelijk. De Amerikaanse en Engelse versie van de webshop verzenden namelijk niet naar Europa.

Ook andere Spotify-bibliotheek in het nieuws

In een rechtszaak tegen de website Anna’s Archive heeft Spotify gelijk gekregen. Het ging om een diefstal van bijna de volledige bibliotheek van de streamingsdienst eind 2025. De site verantwoordt hun discutabele daad door te stellen dat ze de muziek hebben gekopieerd vanwege de noodzaak om de muziek te behouden.

De rechter in de Verenigde Staten was het daar overduidelijk niet mee eens, getuige de boete van maar liefst 322 miljoen dollar die is opgelegd. Van dit bedrag is 300 miljoen dollar voor Spotify en 22,2 miljoen voor de platenlabels die zich hebben aangesloten bij de rechtszaak. Grote kans trouwens dat Spotify kan fluiten naar het geld, want Anna’s Archive wordt anoniem onderhouden. Dat maakt innen van het geld vrijwel onmogelijk.

Wat vind jij van de actie van Anna's Archive: was dit geoorloofd of sta je hier niet achter?

Wij hebben de beste Spotify-tips voor jou

Bron: Spotify Newsroom
Bron afbeelding: NY Times
Bekijk ook

Spotify ontmaskert jou: luister jij écht naar de tips van vrienden?

Spotify ontmaskert jou: luister jij écht naar de tips van vrienden?

20 maart 2026

Met deze slimme functie draait Spotify jouw muziek als een dj

Met deze slimme functie draait Spotify jouw muziek als een dj

26 februari 2026

Cool! Spotify kan jouw Spaanse (en anderstalige) liedjes nu vertalen

Cool! Spotify kan jouw Spaanse (en anderstalige) liedjes nu vertalen

6 februari 2026

Spotify laat live zien wat je luistert (dus pas op guilty pleasures!)

Spotify laat live zien wat je luistert (dus pas op guilty pleasures!)

8 januari 2026

