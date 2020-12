Spotify Wrapped 2020: zo bekijk je jouw muzikale jaaroverzicht

December is begonnen en dat betekent dat het weer tijd is voor jaarlijstjes. Spotify bijt het spits af met Spotify Wrapped 2020. Kijk snel hoe jij je persoonlijke jaaroverzicht kunt zien en delen.

Spotify Wrapped 2020: zo bekijk je jouw jaaroverzicht

Ieder jaar registreert muziekdienst Spotify iedere minuut die je naar muziek luistert. Dat wordt aan het einde van het jaar netjes verpakt in een jaaroverzicht, waarin je kunt zien wat je favoriete artiesten, nummers en genres zijn.

De muziekdienst presenteert Spotify Wrapped 2020 bovenaan in de app als je ‘m opent, maar dit is (nog) niet voor iedereen zo. Gelukkig kun je het jaaroverzicht ook op een andere manier bekijken via onderstaande link.

Dit jaar benut Spotify de nieuwe Stories-functie die afgelopen maandag werd ontdekt. Op die manier loodst de muziekdienst je door de afgelopen twaalf maanden, met tal van leuke feitjes over je luistergedrag.

Zo weet je straks precies hoeveel nieuwe artiesten je hebt ontdekt en op welke dag je jouw favoriete nummer voor het eerst geluisterd hebt. Na het bekijken van je Spotify Wrapped kun je een handige samenvatting delen op social media, of hem als afbeelding bewaren.

Verder luisteren met de Wrapped-afspeellijsten

Daarna staan er twee afspeellijsten voor je klaar: een lijst met al je topnummers van 2020 en een lijst met gemiste hits. Die laatste is interessant, want dat zijn de nummers waarvan Spotify verwacht dat je ze goed vindt, maar die je nog niet gehoord hebt.

