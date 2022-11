Spotify Wrapped 2022: alles wat je moet weten

Spotify Wrapped 2022 komt er aan, met een overzicht van de muziek die je het afgelopen jaar het meest hebt geluisterd. Dit moet je weten.

Spotify Wrapped 2022

Spotify-gebruikers vieren aan het eind van het jaar altijd een feestje, want dan verschijnt Spotify Wrapped. Iedereen krijgt dan een overzicht met waar ze het afgelopen jaar het meest naar hebben geluisterd. Zodra deze overzichten verschijnen, worden ze massaal gedeeld op sociale media.

In Spotify Wrapped staan onder andere je topartiesten, welke liedjes je het vaakst aan hebt gezet, hoeveel minuten en naar welke genres je hebt geluisterd en van welke podcasts je fan bent. Ook krijgt iedereen een persoonlijke afspeellijst met de meest geluisterde liedjes van het jaar.

Nu dit jaar bijna ten einde komt, is het tijd voor Spotify Wrapped 2022. We vertellen alles wat je moet weten.

Wanneer verschijnt Spotify Wrapped 2022?

Spotify Wrapped 2022 heeft nog geen officiële datum, maar gebruikelijk verschijnt het overzicht begin december. De afgelopen jaren werd Wrapped op de volgende data onthuld:

2017: woensdag 6 december

2018: donderdag 6 december

2019: donderdag 5 december

2020: woensdag 2 december

2021: woensdag 1 december

Spotify Wrapped verschijnt dus elk jaar net iets vroeger en de afgelopen jaren elke keer op een woensdag of een donderdag. Een logische datum voor Spotify Wrapped 2022 is dus donderdag 1 december, maar het kan ook iets later zijn. Houd Android Planet in ieder geval in de gaten, want zodra Wrapped beschikbaar is lees je het natuurlijk direct.

Waar vind ik Spotify Wrapped 2022?

Zodra je afspeellijst en overzicht klaar zijn, zie je dat vanzelf verschijnen in de app en je krijgt er een e-mail over. Als je niet kunt wachten op een bericht, dan kun je ook via je webbrowser naar spotify.com/nl/wrapped gaan om daar jouw Spotify Wrapped 2022 te vinden.

Kan ik de lijst nu nog beïnvloeden?

Voor Spotify Wrapped kijkt het bedrijf naar welke muziek jij tussen 1 januari en 31 oktober hebt geluisterd. Dat is niet om alle kerstliedjes uit je Wrapped te filteren, maar omdat Spotify tijd nodig heeft om de data te verwerken en er mooie grafiekjes van te maken. Dat betekent dat wat je in november hebt geluisterd geen effect heeft op je Spotify Wrapped.

