Spotify Wrapped 2022: zo bekijk je jouw muzikale jaaroverzicht

Het is zover: vanaf nu kun je met Spotify Wrapped 2022 zien én delen naar welke muziek jij dit jaar het meest luisterde. Check snel hoe je het overzicht en de statistieken bekijkt.

Spotify Wrapped 2022 staat voor je klaar

Het is voor veel Spotify-gebruikers een absoluut hoogtepunt: het overzicht met je meest beluisterde muziek van het jaar. Spotify Wrapped 2022 staat nú voor je klaar. Als je de app opent op je telefoon, word je direct uitgenodigd om de vele statistieken te bekijken.

Spotify registreert continu waar je naar luistert en vertaalt die informatie elk jaar op pakkende wijze in een overzicht met je favoriete artiesten, nummers, podcasts en albums. Je krijgt dus niet alleen te zien naar welke nummers en artiesten je het vaakst luisterde, maar bijvoorbeeld ook welke nieuwe genres je hebt ontdekt. Daarnaast vertelt de app je hoeveel minuten je naar Spotify luisterde. Dat kan overigens behoorlijk confronterend zijn.

Nieuw dit jaar is dat Spotify Wrapped 2022 laat zien welke muziekpersoonlijkheid je hebt. Er zijn 16 verschillende mogelijkheden, die natuurlijk allemaal vrij flatteus zijn. Koos je vaak voor onbekende artiesten? Dan ben je een avonturier. Kies je telkens voor hetzelfde genre? Dan ben je een specialist. Spotify bekijkt hiervoor onder meer of je vaak luistert naar populaire artiesten, of juist gaat voor muzikanten die anderen (nog) niet kennen.

Verder kun je zien naar welke muziek je op welk moment van de dag luisterde. Het is best tof om te zien hoe je gewoontes veranderen naarmate de ochtend overgaat in de middag. Ook is het heel eenvoudig om je honderd meest beluisterde nummers samen te voegen in een playlist.

Spotify Wrapped 2022 delen

Spotify stelt het zeer op prijs als je jouw Wrapped 2022 aan vrienden laat zien, want dat is natuurlijk goede reclame voor de muziekdienst. Je kunt elke pagina van je jaaroverzicht dan ook heel eenvoudig delen op bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Snapchat en Instagram.