Spotify Wrapped 2023: bekijk nu jouw muzikale jaaroverzicht

We hebben er lang naar uitgekeken en nu is het zover: Spotify Wrapped 2023 is hier! Check hier hoe je checkt naar welke muziek jij dit jaar het meest hebt geluisterd.

Spotify Wrapped 2023: dit is jouw favoriete muziek

Op Android Planet kijken we ieder jaar uit naar Spotify Wrapped. Sterker nog, voor veel Spotify-gebruikers is het stiekem een hoogtepunt van ieder jaar. Met Wrapped krijg je een fraai overzicht met de muziek die jij in 2023 het vaakst hebt geluisterd.

Spotify houdt het hele jaar door bij waar je naar luistert en vertaalt die informatie elk jaar op pakkende wijze in een overzicht met je favoriete artiesten, nummers, podcasts en albums. Je krijgt dus niet alleen te zien naar welke nummers en artiesten je het vaakst luisterde, maar bijvoorbeeld ook welke nieuwe genres je hebt ontdekt.

Daarnaast vertelt de app je hoeveel minuten je naar Spotify luisterde. Bij mij is dat bijvoorbeeld bijna 20.000, wat neerkomt op zo’n 13 dagen continu luisteren. Redacteur Erwin tikt de 63.000 minuten aan; dit is 43 dagen onafgebroken luisteren.

In de Spotify-app zie je vanaf nu rechtsboven een knopje met ‘Wrapped 2023’. Tik je hier op, dan kun je direct het persoonlijk muziekoverzicht openen en bekijken. Aan de hand van fraaie animaties zie je bijvoorbeeld wat jouw favoriete genres zijn, hoeveel nummers je hebt afgespeeld en in welke maand je het vaakst Spotify hebt geopend om muziek te luisteren.

Het is ook mogelijk om jouw Spotify Wrapped 2023 met anderen te delen. Aan het einde van het overzicht krijg je kleurrijke kaarten te zien die je vervolgens via bijvoorbeeld WhatsApp, Instagram, X of een linkje kan delen met vrienden, collega’s en familieleden. Je krijgt overigens bij ieder onderdeel van Wrapped de optie om de kaart te delen met het daarvoor bedoelde knopje.

Meer over Spotify Wrapped 2023

Heb je jouw Spotify Wrapped 2023-overzicht bekeken, dan kun je in de app ook je favoriete nummers van dit jaar weer eens terugluisteren. De muziekdienst maakt automatisch handige afspeellijsten voor je, maar je ziet bijvoorbeeld ook wat de meest gestreamde nummers en artiesten van 2023 in Nederland zijn.