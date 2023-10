Het jaar wordt traditioneel afgesloten met Spotify Wrapped, maar wanneer verschijnt Spotify Wrapped 2023? En tot wanneer kun je muziek luisteren voor dit overzicht? We vertellen je alles.

Spotify Wrapped 2023: alles wat je moet weten

Iedere Spotify-gebruiker kijkt uit naar het einde van het jaar, want dan is het weer tijd voor Spotify Wrapped. Iedereen krijgt een persoonlijk overzicht met welke artiesten, nummers en podcasts ze afgelopen jaar het meest geluisterd hebben. Daar zit ook een afspeellijst bij met al je favoriete muziek van het afgelopen jaar. Het dilemma is dan altijd of je die lijstjes trots deelt op sociale media, of dat je het toch liever verbergt.

Heb je in 2023 voornamelijk geluisterd naar de Barbie Soundtrack, Beyoncé of Arctic Monkeys, of heb je toch vooral die guilty pleasures weer van stal gehaald? Daar kom je binnenkort achter, maar je moet nog wel even wachten.

Wanneer verschijnt Spotify Wrapped 2023?

Spotify kondigt doorgaans geen officiële datum aan voor Wrapped, maar je kunt het overzicht in de laatste week van november of de eerste week van december verwachten. De voorgaande jaren verscheen Spotify Wrapped op de volgende data:

2017: woensdag 6 december

2018: donderdag 6 december

2019: donderdag 5 december

2020: woensdag 2 december

2021: woensdag 1 december

2022: woensdag 30 november

Spotify Wrapped verschijnt iets jaar dus net iets vroeger en de afgelopen drie jaar op een woensdag. Het is dus waarschijnlijk dat Spotify Wrapped 2023 op 29 november verschijnt, of anders een weekje later op 6 december. Houd rond die tijd Android Planet in de gaten als je er snel bij wil zijn.

Waar vind ik Spotify Wrapped 2023?

Zodra je overzicht en afspeellijst klaar zijn, krijg je daar in de Spotify-app een melding over en je ontvangt tevens een e-mail. Heb je nog geen melding of e-mail gekregen, maar is Wrapped al wel beschikbaar? Dan kun je naar spotify.com/nl/wrapped om jouw overzicht te bekijken.

Tot wanneer kan ik muziek luisteren voor Spotify Wrapped?

Wil je de lijst nog beïnvloeden, dan doe je dat door muziek te luisteren via Spotify. Ben je bijvoorbeeld bang dat je favoriete artiesten niet bovenaan staan, dat moet je de komende dagen hun albums achter elkaar luisteren.

Maar let wel op: Spotify gebruikt alleen de data die tussen 1 januari en 31 oktober is verzameld. Dat betekent dat de muziek die jij in november luistert niet meetelt voor Spotify Wrapped.

Sinds dit jaar betaal je maandelijks iets meer voor je Spotify-abonnement. Daarnaast komt er ook nog een duurder hifi-abonnement aan.

