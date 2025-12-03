Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Spotify Wrapped 2025 nu beschikbaar: wat is jouw luisterleeftijd?

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
3 december 2025, 13:06
2 min leestijd
Spotify Wrapped 2025 nu beschikbaar: wat is jouw luisterleeftijd?

Het jaarlijkse feestje over luisterdata is weer begonnen, want Spotify Wrapped 2025 is nu beschikbaar. Durf jij de lijstjes te delen?

Spotify Wrapped 2025

Refresh nu je Spotify-app, want Spotify Wrapped 2025 staat klaar. Zoals elk jaar geeft de streamingdienst je een overzicht van de liedjes en artiesten die je het afgelopen jaar het vaakst hebt geluisterd. De resultaten zijn via kaarten makkelijk op sociale media te delen.

Je krijgt dit jaar onder andere een luisterleeftijd, gebaseerd op de muziek die je luistert. Daarnaast wordt er gekeken naar je favoriete genres, podcasts en mag je raden wat je topnummer van het jaar is.

Aan het eind krijg je nog nog enkele bijzondere dagen op een rijtje. Bijvoorbeeld de dag waarop je de meest diverse muziek hebt geluisterd of de meeste podcasts aan hebt gezet.

Zo vind je jouw Spotify Wrapped

Om je Spotify Wrapped 2025 te vinden ga je naar de app, waarna je vanzelf verwelkomd wordt met jouw overzicht. Als je de Wrapped al hebt weggetikt, dan vind je in de app ook een knop die je naar de stats brengt. Je kunt als alternatief naar deze website gaan.

Naast de statistieken vind je in de app ook een afspeellijst met liedjes die je het afgelopen jaar het meest hebt geluisterd. Mis je liedjes die je de afgelopen weken op repeat had staan? Dat klopt. Spotify stopt ergens in november met het bijhouden van de luistercijfers. Meten begint weer op 1 januari, waardoor je in december schaamteloos naar kerstliedjes kunt luisteren.

Let er wel op dat je de nieuwste versie van de Spotify-app nodig hebt om je Spotify Wrapped te zien.

Kritiek op Spotify

Er is de laatste tijd ook veel kritiek op Spotify, waardoor steeds meer mensen overstappen naar een andere dienst. En dat komt niet alleen omdat Spotify Wrapped 2024 zo tegenviel.

Bron afbeelding: Spotify
Spotify

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

