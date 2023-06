Heeft de spraakassistent nog een toekomst in de wereld van ChatGPT?

Jarenlang zocht Google zijn heil bij de Google Assistent, maar heeft de spraakassistent nog wel een toekomst in de wereld van ChatGPT?

Spraakassistenten en ChatGPT

De Google Assistent was voor Google dé nieuwe manier om met gebruikers in contact te komen, waardoor de spraakassistent naar zoveel mogelijk apparaten kwam zoals smartphones, speakers, koelkasten en televisies. Google introduceerde tevens elk jaar nieuwe functies voor de Assistent, zoals het inplannen van taken en zelfs het voeren van telefoongesprekken.

De daadwerkelijke mogelijkheden van het digitale hulpje waren nog wel wat beperkt, maar vergeleken met de concurrentie stond Google op dit vlak duidelijk voorop. Totdat ChatGPT om de hoek kwam kijken. Nu we chatbots hebben, voelen spraakassistenten plots hopeloos verouderd.

Het grote verschil tussen spraakassistenten en chatbots

Er zit een groot en belangrijk verschil tussen spraakassistenten en chatbots, waardoor de Google Assistent, Siri en andere assistenten zo beperkt voelen.

Stel je aan een spraakassistent een vraag, dan krijg je een vooraf geprogrammeerd antwoord. Stel je een vraag waar geen antwoord op is geprogrammeerd, dan krijg je geen reactie of een voorgelezen zoekresultaat van Google Zoeken.

ChatGPT van OpenAI en Bard van Google werken anders. Deze chatbots geven altijd antwoord en elk antwoord is anders. De chatbots voelen daardoor veel slimmer en dynamischer aan. De enige limieten waar je tegenop loopt zijn illegale onderwerpen, of teksten waarvan de makers vinden dat je die niet mag zeggen.

Eerdere noemden we de Google Assistent, Siri en anderen ‘slimme assistenten’, maar vergeleken met chatbots zouden we eigenlijk van ‘domme assistenten’ kunnen spreken.

Heeft een spraakassistent nog wel nut?

Een spraakassistent zoals de Google Assistent heeft nog zeker nut in een wereld waarin chatbots veel betere gesprekken kunnen voeren. Aangezien spraakassistenten vooraf geprogrammeerde antwoorden hebben, zijn deze ‘domme assistenten’ heel handig in het doen van kleine opdrachten waar je elke keer hetzelfde resultaat verwacht.

Bijvoorbeeld de besturing van het slimme huis. Als je tegen de spraakassistent zegt dat je de lampen aan wil hebben, dan wil je elke keer dat de lampen aan gaan. Als je zegt dat je een bepaald liedje wil afspelen, de wekker wil zetten of iemand wil bellen, dan moet dat gewoon gebeuren.

In die zin zullen chatbots zoals ChatGPT de spraakassistenten voorlopig niet gaan vervangen. Ook zijn spraakassistenten nog veel grappiger.

Samensmelting

Als we verder kijken is die toekomst onzeker. Er is een grote kans dat beide technologieën samensmelten, waarbij chatbots geïntegreerd worden in een spraakassistent.

Bij deze samensmelting worden de snelle opdrachten nog gewoon netjes geprogrammeerd, maar de vragen waar de spraakassistent geen antwoord op heeft zouden dan door een taalmodel gegeneerd kunnen worden zoals bij ChatGPT het geval is.

Stel je voor dat je een slimme speaker bij een vergadering zet, je de assistent vraagt om mee te luisteren en na afloop een samenvatting van de vergadering naar je e-mail-adres te sturen. Maar zeggen we dan ‘Hey, Google’ of ‘Hey, Bard’?

