Opinie: Spraakassistenten hebben hun beste tijd gehad

Spraakassistenten kwamen ons leven binnen met de belofte voor een stemgestuurde toekomst, maar in 2022 bleek dat ze hun beste tijd al hebben gehad.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spraakassistenten in 2022: de beste tijd gehad

We verbazen ons nu massaal over ChatGPT en de enorme stappen die kunstmatige intelligentie maakt. Je kunt deze AI vragen stellen en teksten laten schrijven – en de resultaten zijn niets minder dan verbluffend. Maar vraag je jouw ‘slimme’ spraakassistent om je iets te vertellen over een onderwerp, dan krijg je 9 van de 10 keer een antwoord waar je niets aan hebt.

De spraakassistenten werden in het leven geroepen als de nieuwe manier om interactie te hebben met onze apparaten en het internet. De Google Assistent, Alexa en Siri waren al snel te bereiken op onze smartphone, smartwatch, computer en bovenal slimme speakers. Ze waren nog wat dom, maar dat zou in de loop van de tijd veranderen.

Mijn huis staat vol met slimme speakers van Google, maar het enige waar ik ze nog voor gebruik is het in- en uitschakelen van de lampen en het starten en stoppen van muziek. De Google Assistent is zes jaar geleden geïntroduceerd en sindsdien zijn we niets opgeschoten in het praktisch gebruik van deze spraakassistent.

Zwaar jaar voor spraakassistenten

Dit jaar heeft duidelijk gemaakt dat de spraakassistent zijn beste tijd heeft gehad. Dat is voornamelijk zichtbaar bij Alexa van Amazon. Het bedrijf zou al tien miljard dollar hebben verloren aan de technologie achter de assistent. Business Insider sprak recentelijk een voormalig medewerker van Amazon, die Alexa een “kolossale fout” en “verspilde kans” noemde. Inmiddels worden er duizenden mensen ontslagen bij het bedrijf.

De Google Assistent heeft dit jaar ook een klap gekregen. Google introduceerde jaren geleden een manier om met bedrijven te praten via de spraakassistent. Je moest dan bijvoorbeeld “praat met Albert Heijn” of “praat met KLM” zeggen, waarna een nieuwe stem je verder hielp. Bedrijven stortten zich massaal op deze mogelijkheid, want ze zagen het als een nieuwe manier om mensen te bereiken. Zelfs in hun woonkamer. Google heeft inmiddels aangekondigd dat deze ‘Actions’ vanaf juni 2023 niet meer werken.

Ook Meta wou een stukje van de taart met de Meta Portal, een slim schermpje dat je kon besturen via spraakcommando’s. Daar is dit jaar ook de stekker uit getrokken. Toch is dat geen enorme verrassing, gezien alle privacyproblemen rond Facebook. Wie haalt er nou een apparaat met een microfoon en camera van dit bedrijf in huis (afgezien van de vr-brillen)?

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Is er nog een toekomst voor spraakassistenten?

Er zal altijd een toekomst zijn voor het besturen van apparaten met je stem, omdat dit gewoonweg heel praktisch is. De verwachting was alleen dat we sneller zouden gaan van ‘doe de lampen aan’ naar een écht slimme spraakassistent zoals in de film Her.

Het is nu vooral de vraag of bedrijven zoals Google, Amazon en Apple durven de stappen te zetten die OpenAI nu maakt. Met de technologie van OpenAI zijn complete gesprekken te voeren waar je daadwerkelijk iets aan hebt. Stel je eens voor dat je op diezelfde manier met je spraakassistent kunt praten.

Om dat mogelijk te maken, moet je als bedrijf wel een beetje controle loslaten over wat je spraakassistent potentieel zegt. Dat is lastig. Alleen Microsoft lijkt dat te durven. Microsoft had al veel eerder door dat zijn spraakassistent Cortana niet werkte, maar de interesse in kunstmatige intelligentie is er nog. Het bedrijf investeert flink in OpenAI en heeft zelfs exclusieve licenties om enkele van de algoritmes die OpenAI maakt te gebruiken in commerciële producten.

Dat gaat niet altijd soepel. Herinner je de dramatische introductie van Tay nog in 2016? Deze chatbot van Microsoft leerde van gesprekken die werden gevoerd op Twitter. Het duurde niet lang tot Tay racistische tweets plaatste en Hitler roemde. Het is dus niet gek dat de techgiganten huiverig zijn om hun spraakassistenten meer vrijheid te geven, maar om ze weer relevant te maken is dat wel nodig.

Aan de slag met de Google Assistent

Wil je toch proberen om meer uit de Google Assistent te halen, dan helpen we je natuurlijk op weg. Niet alleen geven we je 5 handige trucjes voor de Google Assistent ook hebben we een uitgebreide Google Assistent-gids vol met andere vragen die je kunt stellen. Ook zit Googles spraakassistent vol met grappige antwoorden.