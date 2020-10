Het beroemde spraakcommando ‘Hey Google’ werkt vanaf nu ook in veel bekende Android-apps. Je kunt met de Google Assistent dus nog veel meer dan voorheen.

‘Hey Google’ nu ook te gebruiken in apps

Je kon het bekende spraakcommando ‘Hey Google’ natuurlijk al gebruiken om bijvoorbeeld je wekker te zetten of het weer te checken. Vanaf nu is het ook mogelijk om de Google Assistent te gebruiken voor apps die niet van Google zelf zijn. Deze functie werkt op alle smartphones die gebruik maken van de Google Assistent.

Dat betekent dat je bijvoorbeeld het Snapchat-profiel van Selena Gomez kunt openen met het spraakcommando: ‘Hey Google, open Selena Gomez on Snapchat’. Of draag Spotify op om je lievelingslied van Justin Bieber af te spelen. Ook kun je een bericht posten op sociale media, pizza bestellen of je smartphone vertellen dat je aan een workout begint.

De functie werkt voorlopig alleen in het Engels en is beperkt tot de 30 meest populaire apps in de Play Store. Google zegt dat er binnenkort meer worden toegevoegd. Wanneer je je favoriete apps ook in het Nederlands kunt bedienen, is nog niet duidelijk.

Creëer je eigen shortcuts voor de Google Assistent

Het is nu ook mogelijk om shortcuts te maken voor spraakcommando’s. Het bedrijf geeft een voorbeeld met de zelfstrikkende schoen Nike Adapt. Wanneer je de veters wilt strikken, zeg je normaal tegen de Google Assistent “Hey Google, tighten my shoes with Nike Adapt”.

Als je dat te lang vindt, kun je een ander, uniek spraakcommando creëren om deze taak uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld “Hey Google, lace it”. Je moet er hierbij natuurlijk wel op letten dat het geen algemene zin is die je vaak gebruikt.

Om shortcuts in te stellen, zeg je simpel “Hey Google, show me my shortcuts”. Vervolgens kom je in het menu waar je zelf shortcuts kunt maken of de suggesties van Google kunt volgen.

