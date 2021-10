Wij hebben de Squid Game Android-games gespeeld, zodat jij dat niet hoeft te doen

De Play Store wordt overspoeld door games gebaseerd op de ongekend populaire Netflix-serie Squid Game. Wij hebben deze Android-games gespeeld, zodat jij het niet hoeft te doen.

Squid Game Android-games: de een nog slechter dan de ander

Squid Game is de nieuwste hit voor Netflix. In de serie krijgt een groep arme mensen de kans om een hoop geld te verdienen door het spelen van spelletjes die ze kennen uit hun jeugd. Als ze een fout maken of verliezen, dan worden ze direct door soldaten in rode jumpsuits doodgeschoten.

Heb je de serie gezien en wil je meer, dan ga je mogelijk in de Play Store kijken en word je verwelkomd door talloze Squid Game-games met leuke icoontjes. Maar als je deze games speelt, zou je bijna willen dat er iemand in een rode jumpsuit je uit je lijden komt verlossen.

Red Light, Green Light

Neem de subtiel genoemde game Squid Game, die al meer dan honderdduizend keer is gedownload en meer dan negenduizend recensies heeft. In de beschrijving beloven de makers alle spelletjes uit de serie. Het start goed, want je begint zelfs met het rode en blauwe envelopje uit de serie en krijgt vervolgens een telefoonnummer om de organisatoren van Squid Game te bellen.

Daarna gaat het hollend achteruit. Het eerste spelletje dat in de serie wordt gespeeld is Red Light, Green Light. Een enge pop draait zich met haar rug naar de spelers toe en zingt een kort liedje. Tijdens die periode mogen de spelers bewegen. Daarna draait de pop zich om. Iedereen die dan nog beweegt wordt neergeschoten. Het doel is om de overkant van het veld te bereiken.

In de game worden alle bekende regels uit het raam gegooid. De pop draait zich om wanneer ze wil, waardoor de lol er al heel snel af is. Gelukkig stopt de game daarna snel en wordt er in het Russisch (bedankt Google Translate) gevraagd of je de game een sterrenrating wil geven. Dat verklaart de vele positieve reviews in de Play Store.

Geen goede games

Er zijn geen goede Squid Game-games in de Play Store te vinden. Ze zijn stuk voor stuk razendsnel in elkaar geflanst om even snel wat downloads te scoren voordat ze een copyrightclaim van Netflix krijgen. Het doel? Je een stapel reclames voorschotelen.

Zo biedt de game Squid Games – The Game (ook al zo’n sterke titel) best een leuke uitdaging met zijn versie van Red Light, Green Light. Maar elke keer als je dood gaat moet je reclames kijken. Dat gaat heel snel irriteren. Of zoals Niels van der Meijden in de recensies zegt: “Wat een poep spel”.

Denk je een professionele game te pakken te hebben met Squid – Red light Green Light door de prachtige art van de personages uit de serie, is daar in de hele game niets van terug te vinden. Alle assets in de game lijken ergens anders vandaan geplukt te zijn. Zo zijn de soldaten roze in plaats van rood en is er geen pop, maar gewoon een groot kind aan het eind van het veld geplaatst. Het ontwerp van de personages zal dan ook wel gejat zijn.

Mogelijk een beetje buggy

De game Squid Game MultiPlayer: RLGL beloofde op zijn minst nog multiplayer, maar er waren helaas geen andere spelers zo gek om de game daadwerkelijk te spelen. Uiteindelijk ben ik dan maar in mijn eentje begonnen, maar de lol is er snel af als er niemand om je heen wordt neergeschoten.

De game Squid Game Reverse -Fast is tenminste eerlijk. “Might be a little buggy” staat er in de beschrijving van de nieuwste update. Deze game, waarin de spelers om een of andere reden de overalls van de soldaten dragen en allemaal een dikke kont hebben, heeft naast Red Light, Green Light ook de Sugar Honeycomb-uitdaging.

In de serie moeten de kandidaten een figuurtje uit een suikerkoekje snijden met een naald. Dat moet extreem voorzichtig, want als het koekje breekt worden ze neergeschoten. In de game kun je gewoon wild over het scherm wrijven. De timer bleef vervolgens steken, waarna ik helemaal niets meer kon doen. Maar eerlijk is eerlijk: de makers hadden voor de bugs gewaarschuwd.

Kun je niet wachten op het tweede seizoen van Squid Game, dan moet je in ieder geval niet naar de game Squid Game 2. De screenshots in de Play Store beloven een hoop. Je kunt een team samenstellen, je vrienden dragen en er zijn ‘high quality game sounds’. Dat zit er afgezien van het geluid allemaal niet in. Ik kan het niet beter beschrijven dan Patricia in de recensies: “Vuilnisbakken je kan niet op groen light bewegen.”

Doe het niet

De echte uitdaging in al deze games is de reclames uitzitten. Regelmatig kreeg ik tijdens het spelen van een Squid Game-game zelfs reclames voor een andere Squid Game-game. Zo blijf je bezig. Er staan genoeg leuke games in de Play Store die je aandacht wel verdienen.

