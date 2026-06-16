Dit is Startphone: app om kinderen veilig te houden in digitale wereld

Odido heeft – in samenwerking met de twee universiteiten uit onze hoofdstad – een nieuwe app uitgebracht. Het idee is dat ouders Startphone op de smartphone van hun kinderen installeren. Dit moet je erover weten.

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Launcher maakt startphone van smartphone

Startphone is geen losse app die je gebruikt naast andere apps. Wie de app installeert, zet eigenlijk een launcher op het toestel van zijn of haar kind(eren). Deze launcher verandert een Android-smartphone in een vereenvoudigde telefoon. Het idee is dat alleen functies en apps beschikbaar zijn die passen bij de leeftijd en opvoedfase van de jonge gebruiker. Denk bijvoorbeeld aan sociale media, waar steeds strengere wetgeving voor bestaat.

Startphone is daarom gepresenteerd als een eerste oplossing om te voldoen aan deze nieuwe richtlijnen rondom smartphone- en socialmediagebruik onder kinderen en jongeren. Vooral aan dit soort praktische handvatten zouden ouders behoefte hebben, zo is gebleken uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Vier niveaus: van telefoneren tot tiktokken

Veel ouders en opvoeders worstelen namelijk met de digitale wereld waar hun kinderen in terechtkomen als ze hun eerste smartphone krijgen. Vooral kwesties rondom schermtijd, online veiligheid en social media zijn bekende kopzorgen.

Daar moet Startphone uitkomst bieden, want met deze launcher zouden kinderen te allen tijde veilig gebruik moeten kunnen maken van hun telefoon. Aan iedere leeftijdsfase is gedacht. Bij het basisniveau kan alleen gebeld worden, maar bij de drie hogere niveaus wordt ook het gebruik van social media mogelijk. De niveaus zijn vooraf bepaald, maar ouders kunnen hiervan afwijken door functies handmatig toe te voegen.

Door in niveaus te werken, leren kinderen gaandeweg omgaan met internet, sociale media en alles wat daarbij komt kijken. De gedachte is dat kinderen beter hun grenzen kunnen aangeven als ze wat ouder zijn, wat de reden is dat sociale media pas in het derde niveau zit (15 jaar en ouder).

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Zo zit het met de privacy

Omdat Odido de afgelopen tijd een flinke deuk in zijn reputatie heeft opgelopen, is het logisch dat het bedrijf flink inzet op de veiligheid. Zo stellen ouders en kinderen samen de launcher op het toestel in. Tijdens het installeren krijgen gebruikers een korte test over privacy.

Iedereen met een Android-toestel kan de app kosteloos installeren. Vanuit de app worden geen gegevens gedeeld met Odido. Het enige wat ouders moeten achterlaten, is een e-mailadres waar zo nu en dan tips en updates naar verstuurd worden.

Startphone is vanaf nu gratis beschikbaar in de Play Store en werkt onafhankelijk van provider of abonnement. De makers beloven dat Odido geen toegang heeft tot data.