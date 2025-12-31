Feestelijke nieuwe functies voor WhatsApp: dit zijn ze

Op de laatste dag van het jaar hebben we een WhatsApp-nieuwtje voor je. Luid 2026 extra feestelijk in met nieuwe stickers, effecten en meer!

Zo download jij het stickerpakket

Met de jaarwisseling voor de deur gaan er weer miljarden appjes verstuurd worden met de beste wensen. Om die extra leuk te maken, heeft WhatsApp een aantal cadeautjes toegevoegd.

De meest in het oog springende is het speciale stickerpakket voor Oudejaarsavond. Dit zijn stickers van schattige diertjes met feesthoedjes en andere vrolijke accessoires. Voor zover wij kunnen zien, zijn het er veertien in totaal. Zo download jij deze nieuwe stickers:

Open het WhatsApp-gesprek waarin jij de nieuwe sticker(s) wil versturen; Tik links naast het invoerveld op het stickericoontje; Nu opent een nieuw schermpje. Vanuit hier ga je de nieuwe stickers downloaden; Dat doe je door op het symbooltje van de stickers met het plusje te tikken. Dit vind je helemaal rechts onderin de balk. Daarna kom je in het overzicht met alle stickerpakketen. Als het goed is, vind je het stickerpakket genaamd ‘Gelukkig Nieuwjaar’ bovenaan. Tik op het plusje ernaast om dit pakket toe te voegen aan jouw WhatsApp. Check daarna bij het tabblad ‘Je stickers’ of ze ook echt gedownload zijn. Gelukt? Ga terug naar het WhatsApp-gesprek en je zult de nieuwe stickers gelijk bovenaan zien. Pas op: eenmaal op een sticker getikt, wordt deze gelijk verzonden.

Vuurwerk tijdens videobellen

Ga jij vanavond videobellen met vrienden of familie en doe je dit via WhatsApp? Je zult zien dat er allerlei leuke effecten zoals vuurwerk, confetti en sterretjes zijn toegevoegd. Kijk hiervoor bij het menu-item ‘Effecten’ en kies een van de opties. Dan zien jij en de ander deze effecten direct in beeld.

Tot slot kun je jouw statusupdate helemaal in nieuwjaarssferen brengen. Ga naar het tabblad ‘Updates’ onderin je WhatsApp. Bovenin zie je jouw profielfoto en het kopje ‘Status’. Tik hierop en kies nu voor ‘Lay-out’. Als je hier een speciale 2026-animatie ziet verschijnen, weet je dat je deze kunt toevoegen. Zo niet, dan moet je wellicht even je WhatsApp updaten.

Naar wie ga jij de nieuwe stickers sturen vanavond? Laat het ons weten in de reacties. We wensen je een heel fijne jaarwisseling!

