Huawei gaat zwaar gebukt onder Amerikaanse handelssancties en ziet zijn smartphoneverkopen flink teruglopen. Door recente gebeurtenissen vraagt Android Planet-redacteur Rens zich steeds vaker af: stopt Huawei met smartphones of blijft het merk hopen op een wonder?

Sancties raken Huawei steeds harder

Voor wie het gemist heeft: de Amerikaanse overheid heeft Huawei in mei 2019 op een zwarte lijst gezet. Het ziet de Chinese techgigant namelijk als een veiligheidsrisico. Publiekelijk bewijs voor de bijbehorende spionagebeschuldigingen is nooit geleverd. De sancties werken, en hoe.

Huawei kan moeilijker componenten inkopen voor zijn laptops en smartphones en mag zijn Android-toestellen niet meer door Google laten certificeren. Daarnaast kan geen smartphoneprocessors meer ontwikkelen via zijn Kirin-bedrijfsonderdeel.

De gevolgen van de sancties worden steeds duidelijker. Huawei heeft zijn dochtermerk Honor onlangs verkocht aan een nieuwe eigenaar, moet noodgedwongen smartphoneprocessors inkopen bij concurrenten en ziet zijn toestelverkopen kwartaal op kwartaal dalen. Met name dat laatste wordt hoogstwaarschijnlijk een steeds groter probleem.

Helemaal nu het er sterk op lijkt dat de kersverse Amerikaanse president Joe Biden blijft vasthouden aan de sancties van zijn voorganger Donald Trump. Eerder legde ik al uit waarom Biden belangrijk is voor Huawei’s toekomst; hij kan het merk van de zwarte lijst halen.

Stopt Huawei met smartphones?

Huawei was begin 2019 hard op weg om de grootste smartphonefabrikant ter wereld te worden. Apple was al ingehaald en Samsung voelde Huawei’s hete adem in de nek. Twee jaar later staan de zaken er heel anders voor. Honor is als gezegd verkocht en er gaan geruchten dat Huawei onderzoek doet naar de verkoop van zijn P- en Mate-series smartphones. Dit zijn Huawei’s duurste en meest geavanceerde smartphonereeksen, waarmee het bedrijf voorheen concurreerde met Samsung en Apple.

Dat concurreren lukt niet meer sinds het merk een niet-gecertificeerde Android-versie moet gebruiken. Die software mist de Google-apps, de belangrijke Play Store en een duidelijk updatebeleid. Huawei probeert met eigen diensten en de AppGallery-app-winkel alternatieven te bieden, maar loopt nog mijlenver achter.

De fabrikant kan ook nog steeds geen updatebeleid garanderen voor zijn smartphones, waardoor het onzeker is of de 1199 euro kostende Huawei Mate 40 Pro überhaupt Android 11 krijgt.

Huawei in Nederland

Vanwege de matige gebruikservaring en toch hoge prijzen kan ik (net als mijn collega’s) bijna niemand meer een Huawei-smartphone aanraden. Die treurige conclusie zie ik ook terug in de praktijk. Huawei’s smartphonetak verdwijnt naar mijn idee geleidelijk uit de verkoopkanalen. Providers bieden nog maar een handvol Huawei-toestellen aan, de Huawei-reclamespotjes op radio en tv zijn schaars geworden en de levensgrote posters op bushokjes in het hele land zijn allang verleden tijd.

(web)Winkels plaatsen duidelijke waarschuwingen op de productpagina’s van moderne Huawei-smartphones of bieden de toestellen überhaupt niet meer aan. En waar Huawei twee jaar geleden prominent (en duurbetaald) zichtbaar was in grote elektronicawinkels, zie ik op die plekken nu met name demotafels van Oppo en Xiaomi.

Wat ik hiermee wil zeggen: Huawei-smartphones zijn minder in trek, worden minder gepromoot door partners en Huawei lijkt zijn enorme marketingbudget liever aan andere productcategorieën te spenderen. Let er maar eens op hoeveel aandacht er tegenwoordig is voor Huawei’s smartwatches, draadloze oordopjes en laptops.

P50-serie met HarmonyOS?

De hamvraag is natuurlijk: stopt Huawei met smartphones ontwikkelen en verkopen? Die vraag kan niemand op dit moment beantwoorden, zelfs Huawei niet. Mogelijk blijft het bedrijf stug volhouden en hoopt het op een (politiek economisch) wonder. Als het bedrijf van de sanctielijst verdwijnt, kan het weer ‘gewoon’ zakendoen en weer beter concurrerende smartphones uitbrengen.

Ik acht de kans dat dit gebeurt niet groot en denk eerder dat Huawei zijn smartphonetak zal verkopen, net zoals het Honor heeft afgestoten. Dit voorjaar lijkt de fabrikant de Huawei P50 (Pro) te lanceren en het zal mij niet verbazen als dat de laatste dure Huawei-smartphones blijken te zijn.

Mogelijk verschijnt de P50-serie in twee varianten: met Android en Huawei’s eigen HarmonyOS. Wordt HarmonyOS Huawei’s redding? Zonder Google-diensten en complete app-winkel verwacht ik er niet veel van.

Hoe zie jij Huawei’s smartphonetoekomst voor je? Ik ben benieuwd en hoor je mening graag in de reacties hieronder!

