LG besluit naar verluidt in april of het stopt met het ontwikkelen en verkopen van smartphones. De fabrikant ziet er weinig heil meer in en zou geen bedrijf kunnen vinden dat de activiteiten wil overnemen. Android Planet-redacteur Rens vindt dat niet vreemd, maar wel jammer.

Lees verder na de advertentie.

LG stopt mogelijk met smartphones uitbrengen

De smartphonetak van LG boekte jaren geleden grote successen. Het bedrijf hoorde bij de vijf grootste smartphonemerken ter wereld en had een trouwe schare fans. Om uiteenlopende redenen zakten de verkoopcijfers later in en inmiddels lijdt LG’s smartphoneafdeling al zes jaar op rij verlies.

Het roer moet daarom om, maakte de fabrikant onlangs bekend. En alle opties liggen op tafel. Van een vernieuwde strategie of de smartphonetak verkopen tot simpelweg stoppen met smartphones: LG bestudeert ze allemaal. Naar verluidt neemt het bedrijf in april een besluit. De kans dat LG zijn smartphoneafdeling voor de zoveelste keer op de schop gooit om het nog een aller, allerlaatste keer te proberen, acht ik klein.

De afgelopen tijd gingen er geruchten dat LG met meerdere partijen in gesprek was om zijn telefoonafdeling te verkopen. Die gesprekken zouden op niets zijn uitgelopen, meldt het Zuid-Koreaanse Donga Ilbo. LG zou de ontwikkeling van zijn nieuwste smartphones inmiddels gepauzeerd hebben, in afwachting van een besluit over het bedrijfsonderdeel.

LG-smartphones zijn onzichtbaar

Wat mij met name opvalt aan het recente nieuws is dat het er tot dusver op lijkt dat geen enkele partij serieuze interesse heeft om LG’s smartphoneactiviteiten over te nemen. Ervan uitgaande dat dit klopt, ben ik erg benieuwd wat hier de reden van is.

Zou LG te veel geld vragen voor zijn verlieslatende bedrijfsonderdeel? Of is er vanuit andere smartphonemakers simpelweg geen interesse in de kennis, patenten, reputatie, softwareschil en komende toestellen van LG?

Die tweede optie zou mij niet verbazen. LG verkoopt al jaren bijzonder weinig smartphones, hanteert een ronduit beroerd updatebeleid en staat vooral bekend als een merk dat in een ver verleden goede zaken deed met bijvoorbeeld de Nexus 5.

Toestellen van de afgelopen jaren bieden doorgaans een matige prijs-kwaliteitsverhouding, krijgen nauwelijks en pas heel laat Android-updates en zijn onzichtbaar in het straatbeeld. Ik kan me voorstellen dat een kleinere of grote smartphonefabrikant geen voordeel ziet in het overnemen van LG’s smartphonetak.

Dat zou wat zeggen, want overnames zijn in de smartphonebranche redelijk gangbaar. Google kocht Motorola eens, verkocht het later aan Lenovo en nam weer een paar jaar later een belangrijk deel van HTC’s smartphonetak over. Recent verkocht Huawei zijn dochtermerk Honor aan een Chinees consortium van (staats)bedrijven.

Gaan we LG missen?

Toen ik de afgelopen dagen wat mensen uit mijn omgeving vroeg of ze het jammer zouden vinden als LG besluit te stoppen met zijn smartphones, haalden veruit de meesten hun schouders op. “Vroeger maakten ze wel fijne toestellen, nu zou ik het niet weten”, “ik ken niemand met een LG-telefoon” en “je hoort nooit iets over LG-smartphones’ waren enkele reacties.

Geen representatief onderzoek natuurlijk, maar het versterkt wel mijn beeld dat relatief weinig mensen LG’s smartphonetak zullen missen, mocht het merk volgende maand besluiten dat stoppen de beste optie is.

LG-innovaties

Toch zou ik het zonde vinden als LG’s smartphoneafdeling geen koper weet te vinden en daarom wordt opgedoekt. Het bedrijf weet mij namelijk al jaren geregeld te verrassen met zijn smartphone-innovaties. Lang niet allemaal succesvol, maar wel inspirerend en onderscheidend ten opzichte van de concurrentie.

Van een (matig) gebogen oled-scherm in de LG G Flex en de LG G5 met zijn modules (geflopt) tot (slechte) gebarenbediening in de LG G8 en de LG Wing met een tweede, roterend scherm (beperkt nuttig). En wat te denken van de LG Velvet, waar je een hoes met extra scherm aan kunt koppelen?

LG heeft het allemaal uitgeprobeerd, maar zonder commercieel succes. De nieuwste innovatie is de LG Rollable, een smartphone die via een motortje zijn scherm kan ‘uitrollen’ tot een groter formaat. LG toonde de Rollable in januari, maar lijkt nu zelf niet te weten of het toestel überhaupt ooit zal verschijnen.

Zou een concurrerende smartphonemaker geïnteresseerd zijn in LG’s innovatieve karakter? Ik durf het niet te zeggen. De Rollable is zeker een vernieuwing, maar niet uniek. Oppo werkt aan een toestel dat op vergelijkbare wijze werkt en die telefoon lijkt wél klaar voor een snelle release. Android Planet-redacteur Colin kon de Oppo X 2021 zelfs al even uitproberen.

Concluderend ben ik erg benieuwd of LG zijn smartphonetak in afgeslankte vorm gaat voorzetten, gaat verkopen of bij een gebrek aan een koper ‘gewoon’ stopt. Wat verwacht jij? En zou je LG gaan missen als het bedrijf stopt met smartphones uitbrengen? Laat van je horen in de reacties onder dit artikel!

Lees het laatste nieuws over LG: