Android Auto heeft beperkingen, maar StreamBox gaat ze opheffen

Android Auto is een soort uitgeklede versie van het normale Android, maar een nieuw product wil daar verandering in aanbrengen. Binnenkort gaat de crowdfundactie voor StreamBox van start.

Van Android Auto naar Android met Streambox

Met Android Auto kun je je telefoon op een verantwoorde manier achter het stuur gebruiken. Veiligheid is hierbij heel belangrijk en daarom zitten er meerdere beperkingen in het systeem.

Je kunt bijvoorbeeld geen muziek via YouTube op Android Auto luisteren – zelfs niet als je stilstaat. Via omwegen kun je dit alsnog wel voor elkaar krijgen, maar toegankelijk is het niet.

Mediaspeler voor in de auto

De StreamBox wil hier verandering in aanbrengen. Deze gadget kun je het best omschrijven als een mediaspeler voor in de auto. Nadat je de StreamBox via usb op je auto aansluit, krijg je een volwaardige versie van Android tot je beschikking. Je kunt dus alles doen wat ook op je Android-telefoon mogelijk is, inclusief apps downloaden via de Play Store.

De mediaspeler komt met Android-versie 10, 4GB werkgeheugen en 64GB interne opslag. Verder is er ruimte voor een micro-sd-kaartje en een simkaartslot. Je kunt dus een simkaart in de gadget doen, waarmee je vervolgens overal en altijd toegang tot mobiel internet hebt.

Ook beschikt de StreamBox over een stemassistent, al is het onduidelijk of hiermee de Google Assistent wordt bedoeld. Wel is het zeker dat je meerdere (Android of Apple-)telefoons met de mediaspeler kunt koppelen. De mediaspeler werkt namelijk ook met Apple CarPlay, de tegenhanger van Googles autoplatform.

De makers van de StreamBox zamelen nu geld in via de website van IndieGogo. Het is nog onduidelijk wanneer de gadget moet uitkomen en hoeveel ‘ie gaat kosten.

Meer over Android Auto

Deze zomer krijgt Android Auto een grote update waarbij met name het design op de schop gaat. Deze gaat voortaan uit meerdere schermen bestaan, waardoor je tegelijkertijd de navigatie, mediaspeler én Google Assistent kunt gebruiken.

Op de achtergrond sleutelt Google ook verder aan Android Automotive. Dit volwaardige besturingssysteem draait op de auto zelf, in plaats van op een telefoon. In onderstaande video praten wij je helemaal bij over Android Automotive.

