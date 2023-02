Streamingdiensten in zwaar weer: 6 manieren waarop jij dat gaat merken

Streamingdiensten moeten stuk voor stuk flink in de uitgaven snijden. Dat heeft gevolgen voor jou als kijker. Streamen wordt duurder en meer.

Streamen duurder? Dit staat je nog meer te wachten

De verschillende streamingdiensten hebben het moeilijk. De ene na de andere serie wordt geannuleerd, bestaande series worden verwijderd en bij Disney zijn 7000 mensen ontslagen. De diensten hebben niet alleen last van stijgende kosten door inflatie, maar er is ook steeds meer concurrentie op de markt.

Tevens betekende de coronatijd vol lockdowns een periode van flinke groei voor streamingdiensten, omdat iedereen thuis veilig series aan het kijken was. Die tijd is ook voorbij.

1. Meer prijsverhogingen

Wat je daardoor onder andere kunt verwachten is meer prijsverhogingen. Recentelijk hebben Disney en ViaPlay al een prijsverhoging doorgevoerd en de kans is groot dat andere streamingdiensten volgen. Met de samensmelting van HBO Max en Discovery Plus staat er voor deze dienst sowieso een hogere prijs op stapel.

Het gevolg van prijsverhogingen is dat meer mensen hun abonnement zullen opzeggen. Met een lage prijs is het prima om abonnementen te stapelen, maar als de prijs te hard stijgt moeten er keuzes worden gemaakt.

2. Meer advertenties

Daarnaast is er een grote kans op meer advertenties. Met een goedkoper abonnement inclusief advertenties, verdienen een paar streamingdiensten nu aan een doelgroep die het volledige abonnement niet wil of kan betalen. Waarschijnlijk zullen andere streamingdiensten dit voorbeeld volgen.

Daarnaast bestaat er een kans dat advertenties binnen betaalde abonnementen gaan opduiken, als een poging om iets meer aan al betalende gebruikers te verdienen.

3. Meer series worden geannuleerd

Hecht je maar niet teveel aan je favoriete series, want hun toekomst hangt aan een zijden draadje. Streamingdiensten willen zeker weten dat een nieuw seizoen van een serie door een hele hoop mensen wordt gekeken, want anders valt de bijl.

Helaas betekent dit dat veel geliefde series nooit een bevredigend einde krijgen. Seriemakers willen namelijk altijd meer maken, maar zijn afhankelijk van een duim omhoog of omlaag van bovenaf. Die beslissing valt meestal pas nadat een seizoen is afgerond, waardoor er meestal geen ruimte is om het verhaal netjes af te sluiten.

4. Minder experimentatie met nieuwe series

Daardoor zullen we waarschijnlijk ook minder experimentele series krijgen. Aanvankelijk konden de verschillende streamingdiensten het nog veroorloven om allerlei soorten series te maken, om zoveel mogelijk soorten mensen aan te trekken. Inmiddels is het voor deze bedrijven voornamelijk belangrijk dat een nieuwe serie het grote publiek aanspreekt.

Daarom zie je de komende jaren vooral veel vertrouwde namen terug. Zo worden er verschillende spin-offs van Dexter gemaakt, en wordt het hele Yellowstone-universum verder uitgebouwd.

5. Meer realityseries

Wat voor series krijgen we dan wel? In ieder geval meer realityshows. Reality is vergeleken met gescripte series een stuk goedkoper om te maken en er kijken vaak veel mensen naar. Dat is makkelijk scoren.

6. Oude series verdwijnen ook

Ook zullen steeds meer series verdwijnen op de streamingdiensten, zelfs titels die als ‘Original’ staan aangemerkt. Zo verdwijnt binnenkort Arrested Development van Netflix, en heeft HBO Max een hele reeks series waaronder Westworld verwijderd.

Dat heeft allemaal met kostenbesparing te maken, aangezien er vaak rechten moeten worden betaald om een serie aan te kunnen bieden. Tevens willen de bedrijven de series nu aanbieden aan andere diensten om er zo extra geld aan te verdienen.

Alle prijzen op een rij

We zetten alle prijzen van de verschillende streamingdiensten op een rij, zodat je de goedkoopste uit kunt kiezen. Tevens plaatsen we in een overzicht hoeveel waar je voor je geld krijgt. Check hieronder de nieuwste edities van de Android Planet-streamingtips die we elke vrijdag publiceren, met kijktips voor de verschillende streamingdiensten.