Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 1 (2021): Death to 2020 en Wie is de Mol?.

Lees verder na de advertentie.

Filmtips week 1 (2021): Death to 2020 en Wie is de Mol?

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Death to 2020 (Netflix)

Het jaar 2020 is eindelijk voorbij. In deze komische mockumentary kijkt Netflix terug op het jaar met een aantal topacteurs. Samuel L. Jackson speelt bijvoorbeeld een journalist, Hugh Grant een historicus, Lisa Kudrow een conservatieve woordvoerder en Leslie Jones een psycholoog. Samen gaan ze alle gebeurtenissen langs en plaatsen ze die in een hilarische content.

Netflix Netflix, Inc. 8,8 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. NikkieTutorials: Layers of Me (YouTube)

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, is wereldberoemd. Met bijna veertien miljoen abonnees op YouTube heeft ze een enorm publiek die ze verblijdt met haar make-up-kunsten. Toen Nikkie vorig jaar in een video uit de kast kwam als transgender, liet ze een persoonlijke kant van haarzelf zien. In deze documentairereeks voor YouTube deelt Nikkie nog veel meer. Kijk hier de eerste aflevering.

3. Wie is de Mol? 2021 (NPO)

Wie is de Mol? is alweer terug! Een groep ‘bekende’ Nederlanders doet opdrachten om geld verdienen. Eén van hen is de mol, die probeert de boel te saboteren zodat er zo weinig mogelijk geld in de pot komt. Elke aflevering gaat er iemand naar huis die niet weet wat de identiteit van de mol is. Met dit seizoen onder andere Splinter Chabot, Remco Veldhuis en Erik de Zwart.

NPO NPO 4,6 (27676 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Chilling Adventures of Sabrina seizoen 4 (Netflix)

Helaas moeten we afscheid nemen van Sabrina en al haar vrienden (en vijanden), want het vierde seizoen van Chilling Adventures of Sabrina is de laatste. Gelukkig gaat de serie er met een knal uit. Slechterik Father Blackwood roept de ‘Eldritch Terrors’ op, gevaren uit een tijd voor goed en kwaad die de hele wereld kunnen vernietigen.

Netflix Netflix, Inc. 8,8 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Headspace: Guide to Meditation (Netflix)

Wil je in het het nieuwe jaar niet alleen aan je lichaam, maar ook je hoofd werken? Dan kun je nu bij Netflix terecht. De makers van de succesvolle meditatie-app Headspace hebben een serie gemaakt waarin de basis van meditatie wordt uitgelegd. Dat gebeurt met een prettige stem en fijne animaties. Met elke aflevering nuchtere informatie en concrete oefeningen.

Netflix Netflix, Inc. 8,8 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Lees ook onze vorige streamingtips