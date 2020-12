In 2020 hebben we een hoop gekeken en geluisterd. Dit zijn de Android Planet streamingawards van 2020 met daarin de beste films, series en muziek.

Android Planet streamingawards 2020

Het afgelopen jaar tipte Android Planet je elke week de beste films, series, muziek en podcasts die je kunt streamen via je Chromecast of Chromecast Audio. Nu het jaar ten einde komt, kijken we terug en zetten we het beste van het beste nog even op een rij in de Android Planet-streamingawards 2020. Zoek je deze lockdown nog iets om te kijken? Dan vind je ongetwijfeld wat inspiratie in dit lijstje.

Het beste uit Nederland

Winnaar: Mocro Maffia seizoen 2

Meer dan ooit kwam er dit jaar kwaliteit uit Nederland. De hoofdleverancier van Nederlandse series en films is duidelijk Videoland, met dit jaar onder andere het eerste seizoen van Drag Race Holland.

Misdaad is een populair thema als het gaat om Nederlandse producties. Zowel Undercover van Netflix als Mocro Maffia van Videoland hadden dit jaar hun tweede seizoen. Beide seizoenen weten te overtuigen, maar toch was Mocro Maffia net wat beter. De serie over een oorlog in de onderwereld van Amsterdam is enorm spannend en we kunnen niet wachten op het derde seizoen.

Runner-ups:

Undercover (Netflix)

(Netflix) Drag Race Holland (Videoland)

(Videoland) Eefje de Visser – Bitterzoet (Spotify)

Beste nieuwe serie

Winnaar: The Queen’s Gambit

Het was een mooi jaar voor nieuwe series. Dit jaar vielen namelijk niet alleen de grote producties op, maar was er ook ruimte voor meer experimenteel werk. Dat was soms een flop, maar had hier en daar ook een bijzonder resultaat. Dat was bijvoorbeeld zichtbaar in Tales From the Loop op Amazon Prime, gebaseerd op de tekeningen en verhalen van Simon Stålenhag, over een wereld waar de meest bijzondere technologie op de achtergrond is verdwenen.

Maar Netflix heeft dit jaar de beste nieuwe serie gemaakt met The Queen’s Gambit. In maar zeven afleveringen volg je een jonge vrouw met een drugsprobleem en een groot talent voor schaken. De serie heeft een rap tempo, ziet er prachtig uit en is goed geacteerd. Eentje dus die je echt gezien moet hebben.

Runner-ups:

Tales From The Loop (Prime Video)

(Prime Video) The Midnight Gospel (Netflix)

(Netflix) Upload (Prime Video)

Beste nieuwe seizoen van een lopende serie

Winnaar: The Mandalorian seizoen 2

Hoewel er prachtige nieuwe series zijn gemaakt, zat de echte kwaliteit dit jaar toch in de vervolgseizoenen. Denk bijvoorbeeld aan het waanzinnige vierde seizoen van The Crown, waarin onder andere het verhaal van prinses Diana wordt verteld. Of wat dacht je van de tweede seizoenen van The Boys en The Umbrella Academy. Geen serie heeft ons echter zo omver geblazen als het tweede seizoen van The Mandalorian.

Dit seizoen vervolgt de avonturen van Mando en Baby Yoda (we weten dat ze beide niet zo heten), terwijl ze op zoek zijn naar een jedi. Voor dat zover is, beleven ze allerlei leuke avonturen. De serie valt vooral op door de ongekende productiekwaliteit. Alsof je naar een nieuwe Star Wars-film kijkt.

Runner-ups:

The Umbrella Academy seizoen 2 (Netflix)

(Netflix) The Crown seizoen 4 (Netflix)

(Netflix) The Boys seizoen 2 (Prime Video)

Beste originele film

Winnaar: Sound of Metal

Door de coronacrisis waren dit jaar veel films al snel via streaming te kijken, dus de originele films van de streamingdiensten hadden flinke concurrentie. Netflix weet nog steeds niet echt te overtuigen met zijn films, maar deed dit jaar een aardige poging. Met The Old Guard als een opvallende toffe film tussen het aanbod. Amazon gaat er dit jaar echter met de award vandoor.

Dat doet het bedrijf met de film Sound of Metal. Riz Ahmed speelt hierin een drummer van een metalband, wiens hele leven draait om muziek. Dan verliest hij zijn gehoor. Hij wordt opgenomen op een plek waar hij leert om te gaan met zijn nieuwe realiteit. Het is een waanzinnig geacteerde film, waarin het gehoorverlies op een mooie manier naar de kijker wordt overgebracht.

Runner-ups:

Onward (Disney)

(Disney) The Old Guard (Netflix)

(Netflix) Black is King (Disney)

De grootste gebeurtenis van het jaar

Winnaar: Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Dit jaar is er een hoop gebeurd op onze favoriete streamingdiensten. Er kwam zelfs een streamingdienst bij in de vorm van Quibi, waarbij onderweg kijken op je smartphone centraal stond. Maar toen kwam de coronacrisis en bleven we allemaal thuis. Daar keken we naar de ongekend populaire musical Hamilton op Disney Plus en bijna alle Studio Ghibli-films op Netflix. Niets bracht zoveel los als de documentaire Tiger King: Murder, Mayhem and Madness.

De documentaire over het leven van Joe Exotic was wekenlang het gesprek van de dag en wist de maanden daarna nog steeds sociale media te beheersen. In de eerste tien dagen hadden al ruim 34 miljoen mensen de documentaire gezien. Met als basis de strijd tussen Exotic, die enorme katachtigen houdt, en de dierenrechtenactivist Carole Baskin. Met als één van de grote vragen: heeft Baskin haar man vermoord door hem aan een tijger te voeren?

Runner-ups:

Quibi

Studio Ghibli films op Netflix

Hamilton op Disney Plus

Natuurlijk is deze lijst niet compleet en is er nog zoveel meer moois te zien en luisteren. Zet jouw tips daarom in de reacties onder dit artikel!

