Alle streamingdiensten op een rij: welke kies jij?

Met zoveel streamingdiensten op de markt moet je keuzes maken. Maar welke streamingdienst kies je? Android Planet zet alle informatie op een rij.

Welke streamingdienst kies jij?

Het aanbod van streamingdiensten wordt groter en groter. Het is onmogelijk om alles te kijken. Gelukkig maar, want anders zou het veel te duur worden. Maar welke diensten kies jij wel? Wij zetten alles voor je op een rij.

Netflix

Netflix is de bekendste en langstlopende dienst op de markt. Deze streamingdienst heeft tevens de meeste eigen producties. Daarnaast plaatst Netflix een hoop series en films van andere partijen in de bibliotheek. De populariteit van Netflix zorgt er wel voor dat de prijs relatief hoog ligt. Tevens wordt deze prijs regelmatig verhoogd. Je krijgt de keuze tussen een goedkoop abonnement in lage kwaliteit en een duur abonnement voor 4K-beelden en extra opties.

Prijs per maand: van 7,99 euro tot 13,99 euro

Platformen: op praktisch elk platform

Chromecast: ja

Streams en gebruikers: maximaal vijf profielen per account met maximaal vier streams tegelijk

Plus:

Groot aanbod van eigen producties met hoge kwaliteit

Flinke bibliotheek aan aangekochte series en films

Praktisch overal te gebruiken

Min:

Wordt steeds duurder

Veel geliefde series worden geannuleerd

Geen hele nieuwe films

Videoland

Videoland is de streamingdienst van RTL, met een combinatie van RTL-producties, exclusieve Videoland-content en aangekochte series. Het aantal hitseries is beperkt, maar met onder andere The Handmaid’s Tale, The Good Doctor en Charmed zijn er toch een aantal interessante internationale titels te kijken. Ook wordt er steeds meer werk gestoken in de eigen producties zoals Mocro Maffia en Drag Race Holland.

Prijs per maand: tussen de 4,99 euro en 9,99 euro per maand

Platformen: smartphones, tablets, televisie, PlayStation 4

Chromecast: ja

Streams en gebruikers: maximaal vijf gebruikers waarvan er vier tegelijk kunnen kijken.

Plus:

Nederlandse series

Veel content voor kinderen

Min:

Beperkt aanbod

Amazon Prime Video

Prime Video van Amazon is een interessante speler op de markt, met steeds meer exclusieve hitseries die de moeite meer dan waard zijn. Denk aan Picard, The Boys en The Grand Tour. Ook worden sommige nieuwe films verrassend snel op de dienst geplaatst. De relatief lage prijs maakt van Prime Video een dienst die er nog makkelijk even bij kan.

Prijs per maand: 2,99 euro

Platformen: op praktisch elk denkbaar platform

Chromecast: ja

Streams en gebruikers: zes profielen, tegelijk streamen op maximaal twee apparaten

Plus:

Vaak hele nieuwe films te kijken

Enkele must-see exclusieve series

Relatief goedkoop

Min:

Beperkt aanbod

Matige apps

Disney Plus

Disney Plus biedt een rijk archief aan films en series van Disney. Denk aan bijna alle tekenfilms van vroeger, maar ook animatiefilms van Pixar. Daarnaast vind je content van Star Wars, Marvel en National Geographic op de streamingdienst. Met de toevoeging van Star zijn er ook alle andere populaire series voor volwassenen op Disney Plus te bekijken.

Prijs per maand: 8,99 euro

Platformen: op praktisch elk platform

Chromecast: ja

Streams en gebruikers: zeven profielen, vier gelijktijdige streams

Plus:

Enorm archief van Disney

Fijne app

Kwaliteitsseries van Marvel en Star Wars

Min:

Abonnementsprijs in korte tijd al verhoogd

NLZiet

Met NLZiet heb je programma’s van NPO, RTL en SBS gebundeld in één streamingdienst. Eigenlijk alles wat je terug zou willen zien van de Nederlandse televisie is dus bij NLZiet te vinden. Tot een jaar oud zijn deze programma’s terug te kijken.

Prijs per maand: 7,95 euro

Platformen: smartphones, tablets, tv, computer

Chromecast: ja

Streams en gebruikers: op twee apparaten tegelijk streamen

Plus:

Een hoop Nederlands aanbod in één dienst

Live televisie kijken

Min:

Regelmatig storingen

MUBI

MUBI heeft filmhuisfilms die je elders niet vindt. Mooie en kwalitatief sterke films die je aan het denken zetten. Elke keer als er een nieuwe film op de dienst wordt geplaatst, verdwijnt er een oude film. Een interessant alternatief voor het popcornvermaak op de andere streamingdiensten.

Prijs per maand: 9,99 euro

Platformen: smartphones, tablets, tv, PlayStation, computer

Chromecast: ja

Streams en gebruikers: vijf apparaten, twee streams tegelijk

Plus:

Hoge kwaliteit films die je elders niet ziet

Min:

Beperkt aanbod

Relatief duur

Ziggo GO

Ziggo biedt ook series en films aan voor zijn klanten. Dit is de plek waar (nog) exclusief de series van HBO te zien zijn, zoals eerder Game of Thrones en Chernobyl, maar ook Westworld, True Detective en Euphoria. Een groot nadeel is dat je een internetabonnement van Ziggo moet hebben om gebruik te kunnen maken van deze dienst.

Prijs per maand: 11,95 euro

Platformen: smartphone, tablet, computer

Chromecast: ja

Streams en gebruikers: drie apparaten tegelijk

Plus:

Series van HBO

Min:

Enkel voor mensen met internet van Ziggo

Beperkt aanbod

Geen eigen content

NPO Start Plus

Wil je programma’s van NPO terugkijken, dan moet je bij NPO Start Plus zijn. Met deze dienst kijk je zonder reclames en in hd-kwaliteit. Soms zijn programma’s zelfs alvast te bekijken voordat ze op televisie komen.

Prijs per maand: 2,95 euro

Platformen: smartphones, tablets, televisie, computer

Chromecast: ja

Streams en gebruikers: meerdere profielen mogelijk

Plus:

Nederlandse programma’s zonder reclame en in HD

Relatief goedkoop

Min:

Alleen programma’s van NPO, terwijl NLZiet meer biedt

Discovery Plus

Met Discovery Plus kijk je programma’s terug van de zenders Discovery, TLC en Eurosport (en tevens Investigation Discovery, Animal Planet, Food Network, HGTV en MotorTrend). Dat is dus een opvallende combinatie van leerzame programma’s en reality televisie. TLC zendt ook veel Nederlandse producties uit, waardoor de dienst mogelijk interessant voor je is.

Prijs per maand: 3,99 euro

Platformen: smartphones, tablets, computer

Chromecast: ja

Streams en gebruikers: drie verschillende apparaten

Plus:

Relatief goedkoop

Min:

Beperkte beschikbaarheid op platformen zoals smart-tv’s

Hayu

Als je op de hoogte wil blijven over het leven van de Kardashians, De Real Housewives of andere reality hits, dan moet je bij Hayu zijn. Want als trashy reality helemaal je ding is, is het aanbod van Hayu enorm.

Prijs per maand: 5,99 euro

Platformen: smartphones, tablets

Chromecast: ja

Streams en gebruikers: op vijf apparaten streamen

Plus:

Groot aanbod van reality tv

Min:

Twijfelachtige reputatie qua service

Horrify

Wil je ‘s avonds het liefst even flink griezelen? Houd je er van om de meest obscure horrorfilms gezien te hebben? Dan is Horrify op jouw lijf geschreven. Alles draait met deze dienst namelijk om horror. Bekende films zoals Evil Dead, Hostel, Hellraiser en Halloween zijn op de dienst te vinden, maar ook een hoop onbekend spul.

Prijs per maand: 6,95 euro

Platformen: smartphones, tablets, computer

Chromecast: ja

Streams en gebruikers: op twee schermen tegelijk kijken

Plus:

Alles voor de horrorfan

Min:

Obscuur aanbod

App heeft werk nodig

Weinig platformen

Film1

Voor de filmliefhebber is Film1 een interessante optie. Een abonnement op Film1 neem je via je kabelaanbieder, waarna je vier kanalen krijgt met een wisselend aanbod.

Prijs per maand: verschilt per kabelaanbieder, circa 9,99 euro

Platformen: smartphones, tablets, televisie, PlayStation

Chromecast: ja

Streams en gebruikers: één apparaat per keer

Plus:

Groot wisselend aanbod van films

Min:

Maximaal vier apparaten te registreren

Duur

Op één apparaat tegelijk kijken

Kijktips

Maar wat kijk je dan op deze diensten? Elke week geven we je vijf streamingtips met toffe films, series en meer. Check de nieuwste edities hier: