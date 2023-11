Opinie: Netflix is eigenlijk nog steeds te goedkoop

Streamingdiensten worden steeds duurder en dat is frustrerend, maar het probleem is dat ze veel te lang te goedkoop zijn aangeboden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Streamingdiensten te goedkoop: dit is waarom

Bijna elke maand kun je een nieuwsbericht verwachten over de stijgende kosten van een streamingdienst. De afgelopen maand was het Prime Video van Amazon, die van 2,99 euro per maand naar 4,99 euro per maand is gegaan. Daarnaast zijn dit jaar de prijzen gestegen van onder andere Netflix, Disney Plus, Videoland, NLZiet en Apple TV Plus.

Daar zijn logische redenen voor te bedenken, zoals dat de streamingdiensten te hard zijn gegroeid tijdens de coronaperiode en dat niet kunnen volhouden. Dat effect zie je ook elders in de entertainmentindustrie, zoals hoe het ene na het andere gamebedrijf mensen ontslaat.

Maar een reden die nauwelijks wordt genoemd, gaat veel verder terug. Streamingdiensten hebben jarenlang hun abonnementen voor te weinig geld aangeboden. Is Netflix veel te duur geworden? Nee, de streamingdienst is eigenlijk nog steeds te goedkoop.

Nog even over de stakingen

In Hollywood zijn de stakingen voorbij. De schrijversstaking was eerder al opgelost, maar nu kunnen de acteurs ook weer aan de slag. Dat betekent onder andere dat je weer filmpjes ziet van acteurs die met puppies spelen, maar ook dat er nieuwe series en films opgenomen kunnen worden.

De oplossing van beide stakingen was onder andere dat de partijen meer betaald krijgen voor hun werk. Elke keer als een serie of film op televisie werd uitgezonden, kregen de schrijvers en acteurs daar geld voor.

Bij de streamingdiensten was dat nauwelijks het geval. Was een serie of film een groot succes en verdiende de streamingdienst daar veel mee, dan zagen de acteurs en schrijvers daar niets van terug. Zeker bij acteurs die kleinere rollen spelen zorgde dat voor geldzorgen.

In de nieuwe contracten staat onder andere dat schrijvers en acteurs meer betaald krijgen, een eerlijker loon voor hun werk. Dat geld moet ergens vandaan komen. Dat zul je deels terugzien in dat er minder risico wordt genomen met het maken van nieuwe series en films, maar ook dat de prijzen nog verder zullen stijgen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijsverhogingen

Deze prijsverhogingen zijn nu vooral lastig, omdat we de nieuwe prijzen vergelijken met hoe het was. Netflix Premium kost nu 17,99 euro per maand, terwijl het abonnement ooit 11,99 euro per maand kostte. Logisch dat mensen mopperen en dreigen hun abonnement op te zeggen.

Maar als je bedenkt hoe bizar duur de grote producties tegenwoordig zijn, hoeveel series en films er worden toegevoegd op de streamingdiensten, en hoeveel uur we kijken: is het echt zo veel? Betaal je maandelijks 17,99 euro voor Netflix, dan is dat zestig cent per dag. Kijk je twee afleveringen op een dag, dan is dat maar dertig cent per aflevering.

Streamingdiensten staan onder spanning, maar dat hebben ze grotendeels te danken doordat ze sinds de start veel te goedkoop zijn. Nieuwe streamingdiensten moesten wel mee met die prijzen, omdat ze anders helemaal geen kans hadden. Het resultaat is dat men verwacht dat je voor enkele euro’s per maand elke dag urenlang naar series kan kijken, waar wel honderdmiljoenen euro in zijn gestopt.

En voordat je reageert met “heeft Netflix dit geschreven?” wil ik absoluut niet zeggen dat je die prijsverhogingen maar moet slikken. Doe dat vooral alleen als jij het waard vindt. Het punt is dat een stapel streamingdiensten voor een klein bedrag per maand met ongelimiteerd dure series, gewoon niet meer realistisch is. Geniet er nog maar even van zolang het duurt.

Kijktips

Wordt het je allemaal te duur, dan zijn er ook genoeg plekken om gratis series en films te kijken.

Heb je geen inspiratie voor welke serie of film je nu weer moet aanzetten? Geen nood, want Android Planet helpt je op weg met de wekelijkse streamingtips. Hier vind je de nieuwste edities: