Hoe Netflix, Disney Plus en HBO Max steeds Nederlandser worden

Toen streamingdiensten in Nederland arriveerden werden ze als dreiging gezien voor de Nederlandse televisie. Inmiddels wordt er steeds meer samengewerkt.

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Streamingdiensten steeds Nederlander

Er is een omslag gaande in streamingland. NPO werkt samen met Disney Plus aan de realityserie Wolven, SBS6 zet honderden afleveringen van zijn programma’s op Netflix en Videoland wordt gebundeld met HBO Max. Amerikaanse streamingdiensten worden niet langer als dreiging gezien, maar steeds vaker als partners.

Dat was wel anders toen de streamingdiensten in Nederland werden geïntroduceerd. Met lage prijzen voor abonnementen (Netflix kostte maar 7,99 euro per maand!), moesten Nederlandse zenders plots concurreren met Amerikaanse series die mensen op elk moment dat ze wilden konden kijken.

Wolven komt uit een samenwerking tussen NPO en Disney Plus.

Nederlandse streamingdiensten

In Nederland zijn daarom ook streamingplatformen opgezet om vergelijkbare voordelen te bieden. Videoland, NPO Start en NLZiet zijn inmiddels onmisbaar geworden in het streaminglandschap.

Hoewel je lange tijd een duidelijke scheiding zag tussen diensten voor voornamelijk Nederlandse producties en de Amerikaanse streamingdiensten, is dit inmiddels flink veranderd. Amerikaanse streamingdiensten zijn zelf steeds meer Nederlandse producties gaan maken. Sterker nog: sinds 2023 moeten grote streamingdiensten die in Nederland actief zijn verplicht vijf procent van hun jaaromzet investeren in Nederlandse audiovisuele producties.

Op Netflix hebben we daardoor bijvoorbeeld Amsterdam Empire, Haantjes, Ares en binnenkort Love is Blind: Nederland. Op Disney Plus vinden we Nemesis en De Ballonvaarder, terwijl Prime Video helemaal losgaat met realitytelevisie zoals Hakken over de Sloot en Good Luck Guys.

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Nieuwe samenwerkingen

Door de nieuwe samenwerking tussen Talpa en Netflix verschijnen meer dan 300 afleveringen van SBS6 op Netflix. Dat gaat onder andere om Chateau Meiland, Het Roer Om en Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. Volgens Marloes Sturkenboom, Managing Director Group Content & Global IP bij Talpa, is deze keuze gemaakt om de programma’s een nieuw podium te geven en nieuwe kijkers te bereiken: “Kijkers zitten allang niet meer op één plek.”

In het geval van Wolven, waarbij onbekende mensen Weerwolven van Wakkerdam in een bos spelen als een soort Wie is de Mol?, was het voor de NPO simpel: dit programma zou te duur zijn ons alleen. “We zetten hiermee een belangrijke stap in hoe wij als publieke omroep willen samenwerken met commerciële mediapartijen”, zegt Lucien Brouwer van het raad van bestuur van NPO.

“Disney is een gevestigde naam, met verhalen waar we allemaal mee zijn opgegroeid, net zoals dat voor de rijke programmering van de publieke omroep geldt. Juist daarom geloven wij sterk in deze samenwerking, om zo met onze programma’s nog meer mensen in Nederland te bereiken.”

De deal tussen Videoland en HBO Max zit anders in elkaar, maar heeft een vergelijkbaar doel. “Streaming draait voor ons uiteindelijk om één ding: dat mensen altijd iets kunnen vinden waar ze enthousiast van worden”, zegt Ellen van den Berghe, Directeur Streaming van DPG Nederland. “Daarom zoeken we continu naar manieren om de ervaring voor onze fans beter en aantrekkelijker te maken.”

Noodzaak

Wat opvalt is dat de drie Nederlandse partijen de samenwerking vooral zien als nieuwe manieren om kijkers te bereiken. Dat is niet voor niets. In 2026 hebben streamingdiensten in Nederland voor het eerst een hogere omzet behaald dan traditionele televisie-abonnementen. Dat moet een flinke wake-up call zijn.

Nederlandse zenders kijken toe hoe steeds meer Nederlanders te druk zijn met streamen op Netflix om bijvoorbeeld nog elke avond in te schakelen bij een talkshow. De nauwere samenwerking is dus niet alleen bedoeld om meer kijkers te bereiken, maar ook een noodzaak om nog relevant te blijven. Verwacht dus de komende tijd dus alleen maar meer van dit soort samenwerkingen.

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