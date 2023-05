Waarom je in de toekomst meer reclames in je streamingdiensten krijgt

Streamingdiensten doen alles om op kosten te besparen, door je bijvoorbeeld te laten betalen voor het delen van je account. Dit is waarom meer streamingdiensten reclames krijgen.

Streamingdiensten met reclames: Netflix is maar het begin

Streamingdiensten lijken het zwaar te hebben, want ze verwijderen een hoop series en films van hun platformen. Zo kiest Disney Plus ervoor om onder andere fantasyserie Willow eraf te gooien. Deze show had een enorm budget en is nog geen zes maanden oud.

Het blijkt voor deze bedrijven een belastingtechnische manier te zijn om geld te besparen, maar voor kijkers en makers is het een onbegrijpelijke actie. Deze series en films zijn nu namelijk nergens anders te bekijken.

En het gaat echt niet slecht met deze streamingdiensten, maar ze staan allemaal onder druk om betere cijfers aan aandeelhouders te laten zien, terwijl ze enorm veel concurrentie op de markt hebben. Dus als er ergens geld kan worden bespaard, dan gebeurt dat. Zoals dat Netflix nu geld vraagt om je account met iemand anders te delen.

Goedkoper abonnement met reclames

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het voor consumenten niet te doen om overal op geabonneerd te blijven. Netflix heeft nu een manier bedacht om een abonnement goedkoper aan te kunnen bieden, zonder in te leveren op inkomsten: reclames.

Met een goedkoper abonnement inclusief reclames, is het voor veel mensen aantrekkelijker om een dienst zoals Netflix erbij te nemen. Vorige week liet Netflix weten dat er maar liefst vijf miljoen mensen dit abonnement hebben afgesloten. Dat is niet mis. Deze reclameversie van Netflix is namelijk nog maar zes maanden geleden gelanceerd.

Vergeleken met het complete aantal Netflix-gebruikers is vijf miljoen misschien niet veel, maar als een groot deel van deze mensen anders helemaal geen abonnement had afgesloten, is het een waardevolle nieuwe doelgroep. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat andere streamingdiensten zullen volgen.

Hoe zit dit in Nederland?

In Nederland kun je Netflix nog niet met reclames krijgen, maar dat gaat in de nabije toekomst veranderen. Hier heb je al wel Videoland, waarbij de goedkoopste versie van het abonnement reclames heeft. Bij NPO Start en YouTube is gratis de basis en betaal je juist om de reclames te verwijderen.

In de Verenigde Staten hebben HBO Max (daar inmiddels gewoon Max) en Disney Plus ook een goedkoper abonnement met reclames. Daar krijgen gebruikers per uur ongeveer vier minuten reclame te zien. Wanneer deze reclame-abonnementen naar Nederland komen, is nog niet bekend.

Het is vervolgens niet onwaarschijnlijk dat reclames verder worden uitgebreid. Nu is het nog voor een lagere prijs vier minuten reclame bij een uur series kijken, maar zou het iemand echt verbazen als er over vijf jaar niet eens meer een abonnement zonder reclame bestaat?

Hoe kijk jij hier tegenaan? Neem jij een abonnement met reclame op Netflix en andere diensten zodra het beschikbaar is? Laat van je horen in de reacties!

Streamen en geld

