5 streamingtips om Blue Monday door te komen

Het is vandaag Blue Monday en dat betekent dat je wel wat vrolijks kunt gebruiken. Met deze streamingtips eindig jij deze druilerige, koude en donkere dag met wat vrolijkheid en avontuur.

Blue Monday-streamingtips: eindig je dag vrolijk

Het is vandaag Blue Monday, wat de meest depressieve dag van het jaar wordt genoemd. Of dat een commercieel trucje is om vliegvakanties te verkopen of echt zo is, houden we even in het midden.

Het feit is dat het een koude, natte, grijze dag is en dat mensen die aan Dry January doen nog maar halverwege zijn. Iedereen kan dus wel een oppepper gebruiken. Met deze streamingtips eindig jij deze dag met een lach.

1. Abbott Elementary (Disney Plus)

Abbott Elementary is na The Office en Parks & Recreation de volgende heerlijke workplace comedy. Deze serie vindt zich plaats op een zwarte basisschool, waar nauwelijks geld is om essentiële spullen voor de kinderen te regelen. Daar laten de gedreven leraren zich echter niet door tegenhouden.

Abbott Elementary volgt een vast stramien, met een probleempje per aflevering, de maffe situaties die daarop volgen en een hoop hilarische uitspraken van de leuke personages. Juist die voorspelbaarheid maakt dat Abbott Elementary zo lekker wegkijkt.

2. Derry Girls (Netflix)

Het is jammer dat de serie Derry Girls nu echt is afgelopen, want we hadden graag nog enkele seizoenen met deze dames willen optrekken. In Derry Girls volg je een groepje meiden (en een jongen) op een Katholieke meisjesschool. Buiten school beleeft de groep allerlei avonturen, terwijl om hun heen de Ierse geschiedenis plaatsvindt.

De stijl transporteert je terug naar de jaren negentig en elk liedje dat wordt gebruikt wil je direct in een playlist gooien. Met goede personages, sterk schrijfwerk en vooral heel veel humor is Derry Girls een serie die elke keer weer minimaal een glimlach op je gezicht tovert. Zelfs als je het een tweede of derde keer kijkt. Niet in de laatste plaats door de uitspraken van Sister Michael.

3. Schitt’s Creek (HBO Max)

Het is op dit moment een trend om in series en films te laten zien hoe erg de allerrijksten zijn, met onder andere The White Lotus, The Menu, Succession en Glass Onion. Schitt’s Creek was op dat vlak zijn tijd ver vooruit.

Hierin volg je een rijke familie die al haar rijkdom verliest en dan in het gehucht Schitt’s Creek in een motel moet wonen. Alles is nieuw voor hen en daar moet vooral de plaatselijke bevolking flink aan wennen.

4. Fleabag (Prime Video)

Phoebe Waller-Bridge is één van de grootste talenten in de wereld van series en films. Haar meesterwerk is de komische serie Fleabag over een jonge vrouw in Londen en haar relaties met potentiële partners en haar familie. Het eerste seizoen van deze hilarische serie was al sterk, maar het tweede seizoen is niets minder dan uitzonderlijk.

5. Star Trek: Strange New Worlds (SkyShowtime)

Heb je geen zin in een comedy, maar zoek je een positieve en avontuurlijke serie? Dan moet je bij de nieuwste Star Trek-show Strange New Worlds zijn. Hierin volg je de crew van de USS Enterprise die nieuwe werelden ontdekt in het oneindige universum.

Fijn van Strange New Worlds is dat elke aflevering een eigen verhaal vertelt, zodat je niet direct vastzit aan een heel seizoen. Al is het toch moeilijk om te stoppen met kijken.

