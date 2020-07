Streamingtips week 27: Hamilton, Eurovisie, Dark en meer

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 27 (2020): Hamilton en Dark.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 27 (2020): Hamilton en Dark

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Hamilton (Disney Plus)

Vanaf nu kun je eindelijk de musical Hamilton kijken, zonder dat je een kaartje hoeft te kopen en naar de Verenigde Staten moet reizen. De show is namelijk met de originele cast te zien via Disney Plus!

Deze bijzondere musical vertelt het verhaal van ‘founding father’ Alexander Hamilton. Voornamelijk met acteurs van kleur en via rap. Het is bijna niet mogelijk dat je nooit van Hamilton hebt gehoord, maar heb je het nog nooit gekeken of geluisterd? Dan is dit je kans!

Hamilton kijk je via de Disney Plus-app. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Disney Plus in de Play Store (gratis)

2. Kijken: Dark seizoen 3 (Netflix)

De Duitse Netflix-serie Dark is niet de makkelijkste serie om te volgen, maar als je de moeite neemt krijg je er een hele hoop voor terug. Tijdreizen, verschillende dimensies en fascinerende verhoudingen tussen de personages. Dit is één van de beste sciencefictionseries op de streamingdienst.

Vind Dark op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (Netflix)

Het is de droom van een duo uit IJsland (gespeeld door Will Ferrell en Rachel McAdams) om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Er is alleen één probleem: ze zijn niet zo goed. Door mysterieuze omstandigheden bereikt het duo toch het grote podium. De film is net zo maf en groots als het echte evenement en fans zien een hoop bekende gezichten terug.

Kijk Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

4. Kijken: Fred: Het Andere Gezicht (Videoland)

Stylist Fred van Leer heb je vast wel eens op televisie gezien als een man die altijd wel iets grappigs te zeggen heeft. In deze documentaireserie van Videoland zie je wat hij echt doet en hoe hard hij werkt. Het lijkt wel allemaal glamour, maar in deze reeks laat Fred zien dat zijn leven ook hele andere kanten kent.

Het hele seizoen van Fred: Het Andere Gezicht kijk je via Videoland. De app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Videoland in de Play Store (gratis)

5. Luisteren: HAIM – Women In Music Pt. III (Spotify)

Het nieuwste album van damesgroep HAIM is mogelijk het beste van het trio ooit. De zussen experimenteren meer met nieuwe geluiden en dat risico loont. De dames durven onder andere een emotionele kant te laten zien en dat is een welkome toevoeging aan het repertoire.

Luister Women In Music Pt. III op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

Lees ook onze vorige streamingtips