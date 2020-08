Streamingtips week 34: Superkrachten uit een pil

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 34 (2020): Legend of Korra en Project Power.

Filmtips week 34 (2020): Legend of Korra en Project Power

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Legend of Korra (Netflix)

Ben je klaar met de uitstekende tekenfilmserie Avatar: The Last Airbender? Dan hebben we goed nieuws, want je kunt nu op Netflix naar het vervolg kijken. The Legend of Korra volgt de volgende Avatar in een meer moderne wereld. Leuk is dat een stapel personages van The Last Airbender terugkeren, maar de show draait voornamelijk over de nieuwe cast. En die is gelukkig leuk genoeg.

Kijk Legend of Korra op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

2. Luisteren: David Tennant Does a Podcast With… seizoen 2 (podcast)

Acteur David Tennant verraste vorig jaar met een mooie interviewpodcast. De gesprekken die hij heeft met andere acteurs en beroemdheden zijn fijn en openhartig. Nu is Tennant terug met een tweede seizoen. In de eerste aflevering interviewt Tennant The Big Bang Theory-acteur Jim Parsons. Daarna komen onder andere Dame Judi Dench, Elisabeth Moss, George Takei en Dan Levy langs.

De podcast luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Pocket Casts in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Project Power (Netflix)

In Project Power bestaan er pillen die je vijf minuten lang superkrachten geven. Je weet alleen van te voren niet welke superkracht het is. De film gaat over een man (Jamie Foxx) die zijn dochter moet zien te redden van de kwaadaardige mensen achter de ‘superpil’. Dat resulteert in een hoop spectaculaire special effects in een fijne actiefilm.

Kijk Project Power op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

4. Howard (Disney Plus)

Als je bent opgegroeid met de tekenfilms van Disney, dan ben je ook onbewust opgegroeid met de muziek van Howard Ashman. Hij was namelijk verantwoordelijk voor de muziek van onder andere De Kleine Zeemeermin en Belle en het Beest. Howard is vroegtijdig overleden, maar deze documentaire laat zien wat hij in zijn korte tijd bij Disney allemaal heeft bereikt.

Howard kijk je in de Disney Plus-app. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Disney Plus in de Play Store (gratis)

5. Superfabrieken (Videoland)

De producten die je gebruikt worden steeds vaker in gigantische fabrieken gemaakt. Deze documentairereeks van Videoland neemt een kijkje in enkele van deze fabrieken. Fabrieken die opvallen, omdat ze heel slim of juist erg groen zijn.

Superfabrieken kijk je bij Videoland. De app installeer je in de Play Store via onderstaande link.

→ Download Videoland in de Play Store (gratis)

