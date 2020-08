Streamingtips week 35: Lucifer, Biohackers en meer

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse serietips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 35 (2020): Lucifer, Biohackers en meer.

Serietips week 35 (2020): Lucifer en Biohackers

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Lucifer (seizoen 5, deel 1)

Het vijfde seizoen van Lucifer staat nu op Netflix, althans: het eerste deel van het seizoen. De eerste acht afleveringen kun je nu kijken, later volgen er nog acht. Het vijfde seizoen bevat – zoals we van Lucifer gewend zijn – genoeg actie en humor, maar voelt toch fris aan. Michaël, de tweelingbroer van Lucifer, speelt een grote rol en dat brengt heel wat lastige situaties met zich mee. Hoe dat precies zit, gaan we natuurlijk niet verklappen.

Kijk Lucifer (seizoen 5) op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

2. Biohackers (seizoen 1)

Sinds kort is een nieuwe, Duitse Netflix Original te zien: Biohackers. Deze serie gaat over Mia, die na een familiedrama geneeskunde gaat studeren in Freiburg. Daar ontrafelt ze een mysterieus complot, dat te maken heeft met een bijzondere professor.

Kijk het eerste seizoen van Biohackers op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

3. Troye Sivan – In A Dream (Spotify)

De populaire Australische zanger Troye Sivan heeft een nieuwe EP uitgebracht. De EP bestaat uit zes liedjes die Sivan tijdens de lockdown heeft geschreven, en bevat zowel dromerige liedjes als echte popnummers die allemaal de moeite waard zijn.

Luister In A Dream van Troye Sivan op Spotify.

4. The Girl on the Train (Videoland)

The Girl on the Train staat nu op Videoland. De film is al wat ouder, maar een aanrader als je ‘m nog niet gezien hebt. Zonder al te veel te verklappen: in de thriller volg je Rachel, die iedere dag (op weg naar haar werk) hetzelfde stelletje ziet, totdat er iets gruwelijks gebeurt. Dan besluit ze zelf op onderzoek uit te gaan.

Kijk The Girl on the Train op Videoland. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Videoland in de Play Store (gratis)

5. April, May en June (Videoland)

De Nederlandse film April, May en June draaide nog niet zo heel lang geleden in de bioscoop en nu kun je ‘m checken op Videoland. Een ernstig zieke moeder vraagt haar drie totaal verschillende dochters om naar huis te komen. Niet alleen omdat ze niet lang meer te leven heeft, maar ook omdat iemand voor haar autistische zoon moet zorgen.

Kijk April, May en June op Videoland. Via de link hieronder kun je de app downloaden en installeren.

→ Download Videoland in de Play Store (gratis)

