Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse serietips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 36 (2020): Commando’s, High Score en meer.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 36 (2020): Commando’s en High Score

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Commando’s (NPO)

Deze nieuwe Nederlandse serie voelt in kwaliteit verrassend internationaal aan. Commando’s volgt oud-commando John de Koning die getraumatiseerd is door een mislukte missie in Nigeria. Nu wil iemand hem en zijn collega’s vermoorden.

NPO kijken doe je via de NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

→ Download de NPO Start-app in de Play Store (gratis)

2. High Score (Netflix)

Duik in de geschiedenis van de videogames met de miniserie High Score. Charles Martinet (de stem achter Mario) leidt je langs games uit de jaren tachtig en negentig. Met de mensen achter titels zoals Pac-Man, Space Invaders, Ultima, Final Fantasy en meer. High Score is een opvallend leuk geproduceerde documentaire, die ook de onbekende verhalen vertelt.

Kijk High Score op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

3. Dua Lipa – Club Future Nostalgia (Spotify)

Het album Future Nostalgia van Dua Lipa was zo’n succes, dat de artiest besloot om het volledige album in een nieuw jasje te steken met remixes. Daarvoor heeft ze samengewerkt met onder andere Madonna, Missy Elliot en Gwen Stefani. Zodra we weer met elkaar kunnen dansen in de club, is dit het album dat gedraaid moet worden.

Luister Club Future Nostalgia van Dua Lipa op Spotify.

4. Runaways seizoen 3 (Disney Plus)

Het tweede seizoen van Runaways staat er nog maar net op en nu kun je al verder met seizoen drie. Dit is tevens het laatste seizoen voor de serie, omdat er niet genoeg mensen naar keken. Runaways gaat over de kinderen van superschurken, die het in dit seizoen opnemen tegen Morgan le Fay (gespeeld door Elizabeth Hurley).

Runaways kijk je in de Disney Plus-app. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Disney Plus in de Play Store (gratis)

5. Drag Race seizoen 12 (Netflix)

Ga klaarzitten voor een nieuwe lading drag queens, die strijden voor de kroon. Elke week moeten de dames het tegen elkaar opnemen in uitdagingen, waarna er na een wilde lip sync battle elke week iemand naar huis moet. Met in de gastjury dit seizoen onder andere Nicki Minaj, Robyn, Alexandria Ocasia-Cortez, Jeff Goldblum en Daisy Ridley.

Kijk RuPaul’s Drag Race op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

Lees ook onze vorige streamingtips