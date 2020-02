Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse tips raden we je films, series, podcasts en meer aan. In onze streamingtips van week 6 (2020): Studio Ghibli en The Young Pope.

Streamingtips week 6 (2020): Studio Ghibli en The Young Pope

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-streamingtips aan. Hierin geven we enkele actuele kijk- en luistertips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Studio Ghibli-films (Netflix)

De animatiefilms van het Japanse Studio Ghibli behoren tot de beste films ooit gemaakt, maar tot nu toe waren ze nauwelijks in Nederland te vinden. Tot nu, want Netflix voegt in verschillende fases de volledige bibliotheek toe. Nu kijk je al naar Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service, Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves en Tales from Earthsea.

Bekijk de films van Studio Ghibli op Netflix.

2. Luisteren: Echt Gebeurd – Huisgenoot: Yunus Aktas

Yunus Aktas kijkt toe hoe zijn broer hele dagen World of Warcraft speelt op de computer, die eigenlijk gebruikt moet worden voor zijn studie. Zodra Yunus zelf een laptop krijgt om te studeren, besluit hij de game ook te downloaden. Pas dan ontdekt hij wat er zo leuk aan is.

De aflevering luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link.

3. Kijken: The Young Pope (Videoland)

Op Videoland vind je nu de nieuwe serie The Young Pope. Jude Law wordt als 47-jarige paus aangesteld. Iemand met veel macht dacht namelijk dat de jonge paus makkelijk beïnvloedbaar zou zijn. Maar dan blijkt de nieuwe Pius XIII veel beter te luisteren naar de non die hem heeft opgevoed, gespeeld door Diane Keaton.

Kijk The Young Pope via de Videoland-app.

4. Luisteren: Reset – Can gaming solve its predator problem?

Er wordt op jonge kinderen gejaagd in online games. Een lastig, maar belangrijk onderwerp om over te praten. Het lijkt een hopeloze zaak, maar er zijn manieren om er mee om te gaan. In deze podcast wordt het onderwerp uitgelegd en gekeken naar oplossingen.

De aflevering vind je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link.

5. Kijken: Eindes voor Arrow, The Good Place en BoJack Horseman (Netflix)

Alles houdt een keer op. Het is tijd om afscheid te nemen van drie totaal verschillende shows op Netflix. Superheldenshow Arrow stopt er mee, in een afsluiter waar bijna iedereen in zit. The Good Place weet uitstekend te eindigen met een lach en een traan en ook voor BoJack Horseman valt het doek. Het gebeurt niet vaak dat series echt goed eindigen, maar deze drie shows krijgen het voor elkaar.

Arrow, The Good Place en BoJack Horseman kijk je op Netflix.

