Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse tips raden we je films, series, podcasts en meer aan. In onze streamingtips van week 7 (2020): Uncut Gems en Timmy Fiasco.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Streamingtips week 7 (2020): Uncut Gems en Timmy Fisco

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-streamingtips aan. Hierin geven we enkele actuele kijk- en luistertips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Locke & Key (Netflix)

Zodra de drie kinderen van de familie Locke met hun moeder in een oud huis gaan wonen, duurt het niet lang tot er vreemde dingen gebeuren. Het jongste kind hoort een stem uit de put en vindt een sleutel, waarmee hij naar andere locaties kan reizen. Het is de start van een spannend avontuur, gebaseerd op de gelijknamige strips. Vind je series als Lost in Space leuk? Dan is Locke & Key ook zeker wat voor jou.

Vind het eerste seizoen van Locke & Key op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

2. Timmy Fiasco: Privédetective (Disney Plus)

Timmy is anders dan de rest, maar zijn moeder zegt altijd: normaal is voor normale mensen. Het jochie doet het niet heel goed op school, maar dat vindt hij ook niet nodig. Hij is veel te druk met zijn werk als privédetective. Gelukkig heeft hij een partner: een enorme ijsbeer die achter hem aan sjokt. De film is erg grappig en leuk voor de hele familie.

Kijk Timmy Fiasco: Privédetective via de Disney Plus-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

→ Download Disney Plus in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Uncut Gems (Netflix)

Sla je de films met Adam Sandler meestal over? Negeer dat instinct en geeft de nieuwe Netflix-film Uncut Gems een kans. Dit is namelijk hele andere koek. De film is gemaakt door de Safdie-broers, die bekend staan om hun snelle stijl waarbij je als kijker nauwelijks ademruimte krijgt.

De film volgt Howard Ratner (Adam Sandler) die allerlei balletjes in de lucht probeert te houden, terwijl hij jaagt naar grote geldbedragen via het kopen en verkopen van juwelen.

Vind Uncut Gems op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

4. Kijken: Maleficent 2 (Play Films)

Angelina Jolie is terug in haar rol van de iconische Disney-schurk Maleficent. Maleficent en Aurora hebben een mooie band, maar ze komen in deze film recht tegenover elkaar te staan. Met naast Jolie onder andere Elle Fanning en Michelle Pfeiffer. Wist je trouwens dat Aladdin en Toy Story 4 nu via Disney Plus te streamen zijn?

Maleficent 2 check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 15,99 euro en is later ook te huur.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

5. Kijken: Cat Stories (NPO)

Carmen Cobos snapt er niets van dat we in Nederland zo dol zijn op katten. Daarom verhuurt ze zichzelf als kattenoppas. In deze documentaire volg je haar ervaringen. Leuk als je zelf van katten houdt of er juist helemaal niets mee hebt.

Cat Stories kijken doe je via de NPO-website of NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

→ Download de NPO Start-app in de Play Store (gratis)

Lees ook onze vorige streamingtips