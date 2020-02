Streamingtips week 8: Liefdesbrieven en lelijke kinderen

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse tips raden we je films, series, podcasts en meer aan. In onze streamingtips van week 8 (2020): To All the Boys 2 en Tame Impala.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Streamingtips week 8 (2020): To All the Boys 2 en Tame Impala

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-streamingtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: To All the Boys: P.S. I Still Love You (Netflix)

De eerste To All the Boys I Love Before was zo’n grote hit, dat Netflix heeft besloten meerdere vervolgen te maken. In de Verenigde Staten is het origineel nu voor iedereen gratis te zien. Het vervolg is uiteraard wel alleen voor Netflix-abonnees.

In P.S. I Still Love You heeft Lara Jean een relatie met de jongen van haar dromen. Dat lijkt goed te gaan, totdat er een andere jongen uit haar verleden opduikt. Bijna de volledige cast uit het eerste deel is terug voor dit vervolg. Ideaal voor een avondje met zoete snacks.

Vind To All the Boys: P.S. I Still Love You op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

2. Kijken: De Club van Lelijke Kinderen (Play Films)

Een groep kinderen denkt op schoolreisje te gaan, maar het blijkt een list van dictator Isimo om alle lelijke kinderen weg te sturen. De 11-jarige Paul wordt ook meegestuurd om zijn flaporen. Hij weet echter te ontsnappen en richt samen met zijn vrienden de ‘Club van Lelijke Kinderen’ op en komt in verzet. Een zeer originele kinderfilm!

De Club van Lelijke Kinderen check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 11,99 euro en is te huur voor 3,99 euro.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

3. Luisteren: Tame Impala – The Slow Rush (Spotify)

Het vierde album van Tame Impala is nu te beluisteren en dat is je tijd meer dan waard. Kevin Parker gaat verder met de richting die hij in het vorige album liet horen, en zet dat geluid nog verder door. Dat resulteert in een waanzinnige plaat die na elke keer luisteren een stukje beter wordt.

Vind The Low Rush van Tame Impala op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

4. Kijken: Kobe Bryant’s Muse (NPO)

Met het plotselinge overlijden van Kobe Bryant is de wereld een bijzondere man kwijtgeraakt. Deze documentaire is ietwat verouderd, maar laat goed zien hoe de carrière van Bryant is gegaan. Over zijn achttien jaar bij de NBA, zijn blessures, motivaties en wat hij na de sport had willen doen.

Kobe Bryant’s Muse kijken doe je via de NPO-website of NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

→ Download de NPO Start-app in de Play Store (gratis)

5. Luisteren: Dead Eyes (podcast tip)

True Crime-podcasts behandelen vaak walgelijke zaken, over moord, gevangenisstraffen en meer. De podcast Dead Eyes pakt het iets kleiner en minder belangrijk aan. Acteur Connor Ratliff wil namelijk weten waarom Tom Hanks hem heeft ontslagen van een kleine rol in Band of Brothers. Dit concept zorgt voor een erg grappige show vol leuke gasten.

De podcast luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Pocket Casts in de Play Store (gratis)

Lees ook onze vorige streamingtips