Streamingtips week 9: Portret van klonen in brand

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse tips raden we je films, series, podcasts en meer aan. In onze streamingtips van week 9 (2020): Better Call Saul en The Clone Wars.

Streamingtips week 9 (2020): Better Call Saul en The Clone Wars

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-streamingtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Better Call Saul seizoen 5 (Netflix)

Jimmy McGill heeft zijn advocatenlicentie weer terug, dus het is tijd om de Saul Goodman te worden die we kennen uit Breaking Bad. Het is nu zijn taak om de contacten die hij maakt met het verkopen van telefoons te gebruiken om nieuwe cliënten te krijgen. Hoe doe je dat? Met korting natuurlijk! Het seizoen start met twee afleveringen, waarna elke week een nieuwe episode te zien is.

Vind Better Call Saul op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

2. Kijken: Star Wars: The Clone Wars seizoen 7 (Disney Plus)

Animatieserie Star Wars: The Clone Wars heeft een ingewikkelde geschiedenis. De serie begon als film en werd daarna een serie op Cartoon Network. Dat was een succes, maar na vijf seizoenen was het klaar.

Toen pakte Netflix de serie op voor een zesde seizoen en nu start het zevende seizoen exclusief op Disney Plus. Dit is echt het allerlaatste seizoen met twaalf nieuwe afleveringen. Volg onder andere Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi en originele personages voor de afsluiting van dit verhaal.

Op Disney Plus staat elke week een nieuwe aflevering van Star Wars: The Clone Wars. De app vind je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Disney Plus in Google Play (gratis)

3. Luisteren: Klangstof – The Noise You Make Is Silent (Spotify)

De Nederlands-Noorse band Klangstof mocht na zijn vorige album optreden op Coachella. Nu is de band terug met een nieuwe plaat. Het is een fijne collectie liedjes waar de band ongetwijfeld weer internationaal mee gaat scoren. Deze mag je niet missen.

Luister The Noise You Make Is Silanet van Klangstof op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

4. Kijken: The Death of Superman (Netflix)

In deze animatiefilm komt Doomsday naar aarde, waar hij al snel alle leden van de Justice League verslaat. Het is dan aan Superman om het monster te stoppen. Zodat de titel al verklapt, gaat dat niet zo makkelijk als het klinkt. Zelfs Superman is niet onverwoestbaar.

Vind The Death of Superman op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

5. Kijken: Portrait de la jeune fille en feu (Play Films)

Een schilder wordt uitgenodigd om een portret te maken van een jonge vrouw die op het punt staat te gaan trouwen. Dat klinkt makkelijk, behalve dat de vrouw niet mag weten dat ze wordt geschilderd. Het duo besteedt overdag veel tijd samen, zodat de schilder ‘s nachts haar werk kan afmaken. Maar dan wordt de relatie tussen de twee steeds hechter. Een prachtige film om bij weg te dromen.

Portrait de la jeune fille en feu check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 11,99 euro en is te huur voor 3,99 euro.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

